대전 대덕구, 비래동골목상점가에 공영주차장 조성

AI 핵심 요약beta
- 대전 대덕구가 28일 중소벤처기업부 공모사업에 비래동골목형상점가를 선정했다.
- 2027년부터 비래동에 48면 공영주차장을 2028년 말까지 조성한다.
- 사업비 45억원을 확보해 주차난 완화와 상권 활성화를 도모한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구는 중소벤처기업부 주관 '2027년 주차환경개선 공모사업'에 비래동골목형상점가가 선정됐다고 28일 밝혔다.
이번 공모사업은 주차 인프라 확충을 위해 2027년부터 비래동 일원에 총면적 14317㎡ 규모로 공영주차장 48면을 2028년 말까지 조성할 계획이다. 이번 선정으로 총사업비 45억원이 확보됐다.
비래동골목형상점가는 주택과 상가가 혼재된 지역으로 불법주차 과태료 부과 민원이 다수 제기되는 등 지속적인 주차 불편이 발생해 왔다.
구는 이번 사업을 통해 만성적인 주차난을 완화하고, 상점가 접근성을 개선함으로써 골목형상점가의 경쟁력을 제고하고 지역 상권 활성화를 도모할 계획이다.
대덕구 관계자는"이번 공모사업 선정은 매출감소로 어려움에 처한 전통시장이 활력을 되찾는데 든든한 주춧돌 역할을 할 것"이라며 "더 많은 시민에게 사랑받는 골목형상점가가 될 수 있도록 구 차원에서도 다양한 고객유치 마케팅 사업을 추진해 나가겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com