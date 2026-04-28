김영길 단양군의회 부의장, 국민의힘 탈당…무소속 군의원 출마 선언

AI 핵심 요약beta
- 단양군의회 김영길 부의장이 28일 국민의힘 탈당했다.
- 군청 브리핑룸에서 무소속 재선 출마를 선언했다.
- 공천 공정성 문제 지적하며 군민 판단 받기로 했다.
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[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양군의회 김영길 부의장이 28일 국민의힘을 탈당하고 무소속으로 군의원 재선 출마를 선언했다.
김 부의장은 이날 단양군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "깊은 고뇌 끝에 정당의 옷을 벗고 군민의 선택으로 평가받기 위해 무소속 출마를 결심했다"고 밝혔다.
그는 "정당의 보호막보다 군민의 신뢰가 더 중요하다"며 완주 의지를 강조했다.
김 부의장은 탈당 배경에 대해 공천 과정의 공정성 문제를 지적했다.
그는 "그동안 공정한 경선 요구가 있었지만 받아들여지지 않았다"며 "공정의 가치가 훼손된 상황에서 군민의 직접 판단을 받는 것이 정치인의 책임 있는 자세"라고 말했다.
지역 정치권에서는 이번 결정을 두고 경선 없는 공천에 대한 반발이자 인물 경쟁 중심의 정면 승부로 해석하고 있다.
특히 기초의원 선거 특성상 정당보다 후보 개인의 역량과 지역 기반이 중요한 만큼, 김 부의장의 조직력과 인지도가 변수로 작용할 것으로 전망된다.
김 부의장은 앞서 국민의힘에 탈당계를 제출하고 단양군선거관리위원회에 예비후보 등록을 마쳤다.
choys2299@newspim.com