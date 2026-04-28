국민의힘 부산 기초단체장 후보들, 글로벌허브도시법 조속 처리 촉구

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부산 해양 경쟁력 강화 전략 주장

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산지역 기초단체장 예비후보들이 부산 글로벌허브도시 특별법의 국회 통과를 촉구하고 나섰다.

국민의힘 소속 부산 16개 구·군 기초단체장 예비후보들은 28일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법'의 조속한 제정을 요구하는 결의문을 발표했다.

국민의힘 소속 부산 16개 구·군 기초단체장 예비후보들이 28일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 '부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법' 제정을 요구하는 결의문을 발표하고 있다.[사진=부산시의회] 2026.04.28

기자회견에는 중구 최진봉, 서구 공한수, 동구 강철호, 영도구 안성민, 부산진구 김영욱, 동래구 장준용, 남구 김광명, 북구 오태원, 해운대구 김성수, 사하구 김척수, 금정구 윤일현, 강서구 김형찬, 연제구 주석수, 수영구 강성태, 사상구 이대훈, 기장군 정명시 예비후보가 참여했다.

이들은 "수도권 일극 집중에 따른 저성장과 인구 감소, 청년 유출 등 복합 위기가 심화되고 있다"며 "국가균형발전은 선택이 아닌 생존 전략"이라고 강조했다.

그러면서 "여야 합의로 발의되고 국회 행정안전위원회를 통과한 특별법이 법제사법위원회 단계에서 계류 중"이라며 "조속한 심사와 본회의 통과가 필요하다"고 주장했다.

이어 "특정 지역에 대한 특혜가 아니라 남부권 성장 거점 구축과 해양 경쟁력 강화를 위한 국가 전략"이라며 "글로벌 공급망 재편과 북극항로 등 변화에 대응하기 위한 기반"이라고 설명했다.

또 "타 지역의 경우 행정중심복합도시법, 제주특별법, 새만금 관련 법률 등 지역 특성에 맞는 특별법이 시행 중"이라며 "부산만을 예외적으로 보는 것은 형평성에 맞지 않는다"고 지적했다.

이들은 국회와 정부를 향해 ▲법사위의 신속한 안건 상정 및 심사 ▲특별법의 국가 전략 법안 인정 ▲본회의 조속 통과 등을 촉구했다.

이들은 "부산 시민과의 약속 이행을 위해 특별법 처리는 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "정치적 해석을 넘어 국가 경쟁력 차원에서 접근해야 한다"고 목소리를 높였다.

ndh4000@newspim.com