투어스 미니 5집, 발매 첫날 음반 차트 1위…커리어 하이 달성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투어스(TWS)가 미니 5집 발매 하루 만에 '커리어 하이'를 달성했다.

28일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면 TWS의 미니 5집 '노 트레지디(NO TRAGEDY)'는 발매 첫날(27일) 83만 3138장 판매돼 일간 음반 차트 1위로 직행했다. 이는 지난달까지 집계된 미니 4집 '플레이 하드(play hard)'의 누적 판매량(74만 6731장, 써클차트 기준)을 넘어선 수치다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 그룹 투어스(TWS)가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 미니 5집 'NO TRAGEDY' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 2026.04.27 khwphoto@newspim.com

음원 열기도 뜨겁다. 28일 0시 기준 멜론 '톱 100'에 타이틀곡 '널 따라가(You, You)'(55위)를 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게'(75위), '와이 유 소 배드(Why You So Bad?)'(100위) 등 신보 수록곡이 진입했다.

일본 라인뮤직 실시간 '송 톱 100'(27일 오후 11시 기준)에는 앨범 전곡이 차트인하는 등 TWS는 국내외 음원 차트에서 존재감을 드러내며 쾌조의 출발을 알렸다.

TWS는 지난 27일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 '노 트레지디' 컴백 쇼케이스를 열고 본격적인 활동에 나섰다.

이들은 이날 타이틀곡을 비롯해 '너의 모든 가능성이 되어 줄게', '백 투 스트레인저스(Back To Strangers)' 등 신보 수록곡과 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'까지 총 네 곡의 무대를 선보이며 깊어진 음악적 역량을 뽐냈다.

이 쇼케이스는 글로벌 커뮤니티 팬 플랫폼 위버스를 통해 온라인 생중계가 병행돼 중국, 미국, 일본, 인도네시아 등 전 세계 142개 국가/지역 팬들이 함께 했다.

쇼케이스를 성황리에 마무리한 TWS는 "무엇보다 42(팬덤명) 분들에게 소중한 추억이 될 수 있는 활동을 만들어 가겠다. 손꼽아 기다린 무대에서 팬 분들과 다시 만나게 되어 행복하다"라며 "여러분의 자부심이 되는 TWS가 되겠다"라고 당찬 포부를 밝혔다.

alice09@newspim.com