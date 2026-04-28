뮤지컬 '렘피카', 가정의 달 특별 이벤트…풍성한 경품 증정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김선영·정선아·차지연 등 화려한 캐스팅, 아르데코 화가의 삶 조명

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아시아 초연 무대로 감동을 선사하고 있는 뮤지컬 '렘피카(Lempicka)'가 5월 가정의 달을 맞아 관객들을 위한 특별 경품 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

뮤지컬 '렘피카', 5월 가정의 달 맞아 럭키드로우 경품이벤트 진행 [사진=쇼온컴퍼니]

이번 행사는 아시아 초연 무대를 향한 관객들의 성원에 보답하기 위해 기획됐으며 '럭키드로우'를 통해 풍성한 선물과 잊지 못할 추억을 선사할 예정이다.

오는 5월 5일부터 8일까지 유료 관람객을 대상으로 진행되는 이번 이벤트는 외식, 뷰티, 라이프스타일 등 다양한 브랜드와의 협업으로 풍성한 구성을 갖췄다. 경품으로는 뮤지컬 '렘피카' 초대권과 기획상품(MD) 할인권, 배우들의 친필 사인이 담긴 프로그램북을 비롯해 유명 외식 브랜드 식사권 등이 마련됐다.

또 와인과 화장품 세트, 두피 관리 제품, 아이스크림 기프트 카드 등 일상의 여유를 더해줄 실용적인 아이템들이 포함되어 관객들에게 다채로운 즐거움을 제공할 것으로 보인다.

뮤지컬 '렘피카'는 20세기 초 아르데코 미술을 대표하는 화가 타마라 드 렘피카의 격동적인 삶과 예술을 그린 작품이다. 자신의 정체성과 욕망을 지켜낸 한 여성의 서사를 강렬한 팝 록 사운드와 세련된 미장센으로 담아내며 평단의 호평을 얻고 있다.

출연진 역시 화려하다. 타마라 드 렘피카 역의 김선영, 박혜나, 정선아를 비롯해 차지연, 린아, 손승연, 김호영, 조형균, 최정원 등 이른바 '믿고 보는' 배우들이 총출동해 탄탄한 무대를 완성하고 있다.

한편, 뮤지컬 '렘피카'는 오는 6월 20일까지 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 공연된다. 가정의 달을 기념해 오는 27일까지 예매 시 일부 회차에 한해 최대 35%의 할인 혜택을 제공하고 있다.

taeyi427@newspim.com