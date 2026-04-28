오세훈, '삶의질특별시 서울' 선대위 출범…시민 12명 정책 제안 참여

시민동행선대위원장 12인 전면 배치

박수민·윤희숙 상임선대위원장 임명

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 28일 '삶의질특별시 서울' 선거대책위원회를 구성하고 공식 활동에 돌입했다. 정치인 중심으로 선대위가 운영되던 정치권 관행을 깨고, 오세훈 시정의 각종 정책을 상징하는 시민 12명을 '시민동행 선대위원장'으로 전면 배치한 점이 특징이다.

시민동행 선대위원장은 안심소득과 청년취업사관학교 등 오세훈 시정 정책을 통해 삶의 변화를 경험한 인물들로 구성됐다.

6·3 지방선거 서울시장 예비후보자 등록을 마친 오세훈 국민의힘 후보가 27일 서울시 종로구 보신각 앞에서 기자회견을 하고 있다. 오 시장의 예비후보 등록으로 김성보 행정2부시장이 이날부터 오는 6월 3일까지 서울시장 권한을 대행한다. 오 시장은 당락에 상관없이 지방선거 다음 날인 4일 자정부터 직무에 복귀한다.오 시장의 민선 8기 임기는 오는 6월 30일까지다. [사진 = 뉴스핌DB]

먼저 금천구에 거주하는 김현섭 위원장은 '디딤돌소득' 지원을 통해 자립과 가계 안정의 성과를 입증했다. '희망의 인문학' 과정을 통해 자립 기반을 마련한 김점수 위원장, 폐원 위기 어린이집을 정상화한 이윤희 위원장 역시 이름을 올렸다. 쪽방촌 주민에게 식사를 제공하는 홍영기·박성순 위원장, '디딤돌소득'을 통해 학업에 집중하는 가족돌봄청년 홍민기 위원장, 4남매를 키우는 강연선 위원장 등도 현장의 목소리를 적극 반영할 예정이다.

IT분야 비전공자 출신인 윤여종 위원장은 '청년취업사관학교' 교육을 거쳐 IT 개발자로 취업에 성공했으며 남동생 또한 동일한 과정을 통해 취업하며 형제가 함께 성장의 발판을 마련했다. 시니어 토털케어 플랫폼을 개발해 '청년스타트업'을 이끌고 있는 박재병 위원장, '관악구 뷰티거리'에서 상인들의 목소리를 대표하고 있는 김미정 위원장, 상경청년으로 대학생들의 목소리를 대변할 손명훈 위원장, 서울시 '더 아름다운 결혼식'으로 가족을 이룬 김지웅 위원장, 달리기 좋은 도시 서울을 대표할 '러닝크루장' 박진산 위원장이 시민을 대표해 선대위를 이끈다.

상임선대위원장으로는 서울시장 후보 경선을 함께 치른 박수민 의원과 윤희숙 전 혁신위원장이 임명됐다. 총괄선대본부장은 조은희 의원이 맡으며, 대변인에는 호준석 국민의힘 구로갑 당협위원장과 이창근 전 서울시 대변인이, 청년대변인에는 신주호 전 국민의힘 상근부대변인을 선임했다.

오세훈 후보 '삶의질특별시 서울 선대위'는 추후 각 분야 전문가와 서울지역 전현직 국회의원을 중심으로 후보 직속 특별위원회 위원장과 분야별 본부장도 선임해 나간다는 방침이다.

오세훈 후보 '점핑업 캠프'는 "시민 선대위원장들은 명예직에 머물지 않고 각 분야의 정책을 제안하고 시민의 기대에 부응하는 캠페인을 보여줄 수 있도록 적극적으로 목소리를 낼 예정"이라고 밝혔다.

kh99@newspim.com