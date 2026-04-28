골프 구단 최초 '팬덤 플랫폼' , 비스테이지 'LIV 골프 KGC 팬 커뮤니티' 오픈

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프 구단 최초 '팬덤 플랫폼' 시대가 열린다. '참여형 팬 플랫폼'으로 선수·팬이 직접 소통하는 장이 열린다.

글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지(b.stage)가 리브 골프(LIV Golf) 리그 소속 '코리안 골프 클럽(KGC, Korean Golf Club)'의 공식 팬 커뮤니티를 오픈했다. 최근 김형성 프로와의 MOU 체결에 이어 KGC와의 협업으로 골프 영역 팬덤 비즈니스 확장을 본격화하는 행보다. K-POP과 e스포츠 등 엔터테인먼트 산업 전반에서 축적한 팬 경험 설계 역량을 스포츠 전반으로 확대하는 계기가 될 전망이다.

KGC는 2026 시즌 기존 '아이언 헤드 GC'에서 리브랜딩해 출범한 LIV 골프 최초의 한국 팀이다. 캡틴 안병훈을 필두로 송영한·김민규·대니 리 등 전원 한국 선수로 구성됐으며, 한화플러스·어메이징크레 등 국내 파트너를 확보하며 운영 기반을 갖췄다.

LIV 골프 리그는 와일드 카드 선수 5명을 포함한 총 57명의 선수로 구성되며, 4명씩 이루어진 13개 팀이 전 세계에서 열리는 14개 대회를 시즌 동안 경쟁한다. 또한 음악 공연과 결합된 '스포테인먼트' 형 운영이 특징이다. 2025년 인천 첫 대회에서 지드래곤, 아이브 등이 공연에 참여했으며, 올해 5월 28~31일 부산 아시아드 컨트리클럽에서 '2026 리브 골프 코리아'를 개최한다. 올해 대회에서는 글로벌 DJ 페기 구(Peggy Gou)의 애프터 파티 공연이 예정되어 있다.

비스테이지는 이번 커뮤니티를 팬들이 직접 참여하고 경험할 수 있는 '참여형 팬 플랫폼'으로 설계했다. 일방향 정보 전달을 넘어 KGC 팬덤을 위한 선수와의 직접 소통, 팬 주도 이벤트 참여, 디지털 리워드 활동 등을 통해 플랫폼에서 팬들이 직접 활동하는 구조다. 멤버십과 콘텐츠, 이벤트를 유기적으로 연결해 팬 참여를 지속적으로 이끌어내는 것이 핵심이다.

신규 커뮤니티는 무료 멤버십 기반으로 운영된다. ▲선수들과의 직접 소통 기회 ▲멤버 전용 콘텐츠 ▲'LIV 골프 코리아' 티켓 관련 혜택 ▲온·오프라인 이벤트 참여 기회 등을 제공하며, 단독 경품 이벤트 참여, 신규 굿즈 선발매 혜택, KGC 팬사인회 우선 참여 기회, 디지털 멤버십 카드 및 카드 전용 혜택도 단계적으로 확대할 예정이다. 특히 5월 부산 대회를 앞두고 현장 연계 이벤트와 혜택을 커뮤니티 멤버 대상으로 우선 제공해, 온라인 팬 활동이 오프라인 경험으로 이어지는 흐름을 만든다.

KGC 관계자는 "KGC는 전원 한국 선수로 구성된 팀으로, K-컬처 기반의 팬 경험을 글로벌로 확장하는 것을 목표로 하고 있다"며 "이번 팬 커뮤니티를 통해 한국 팬들과의 연결을 강화하는 동시에 글로벌 팬들에게도 KGC만의 아이덴티티를 전달해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

비마이프렌즈 서우석 대표는 "골프는 선수 개인의 영향력이 중요한 스포츠인 만큼, 팬과의 관계를 어떻게 설계하느냐에 따라 팬 경험의 깊이가 달라지는 영역"이라며 "비스테이지의 팬덤 비즈니스 운영 노하우와 데이터 기반 인사이트를 바탕으로 골프에 최적화된 팬 경험을 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 비스테이지는 현재 전 세계 350개 이상의 고객사에 팬덤 솔루션을 제공하고 있다. 팬 커뮤니티·콘텐츠·커머스를 유기적으로 연결하는 '팬덤 비즈니스 360' 전략을 기반으로 다양한 산업군에서 팬 경험을 설계하는 글로벌 팬덤 비즈니스 인프라로서 입지를 강화하고 있다.

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