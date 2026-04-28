보은군, 민생안정지원금 2차 지급 첫날 17.9% 집행

AI 핵심 요약beta
- 충북 보은군이 27일 민생안정지원금 2차 지급을 시작했다.
- 대상자 3만646명 중 5488명이 수령해 지급률 17.9%를 기록했다.
- 신청은 22일까지, 사용기한은 30일까지로 절차를 간소화했다.
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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군은 민생안정지원금 2차 지급을 시작한 첫날인 27일 기준 지급률 17.9%를 기록했다고 28일 밝혔다.
군에 따르면 전체 대상자 3만646명 가운데 5488명이 신청과 수령을 완료했다. 지급액은 16억4640만원이다.
이번 지원금은 1인당 30만원씩 무기명 선불카드로 지급되며 군민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 추진됐다.
지급 첫날 읍·면 행정복지센터에는 신청자가 몰리며 일부 지역에서 대기 인원이 발생했으나 군은 창구 확대와 인력 지원 등을 통해 원활한 지급에 나섰다.
또 가구 구성 변동이 없는 경우 신청서를 생략하고 서명만으로 지급이 가능하도록 절차를 간소화했다.
군은 신청 기간 동안 현장 대응을 강화해 군민 불편을 최소화할 방침이다.
안진수 경제정책실장은 "신청 기간 내 대상자 모두가 지원금을 받을 수 있도록 안내와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
지원금 신청은 5월 22일까지이며, 사용 기한은 9월 30일까지다.
baek3413@newspim.com