韩国瞄准中日假期客流 全力吸引外国游客来韩

纽斯频通讯社首尔4月28日电 韩国文化体育观光部和韩国观光公社（旅游发展局）28日表示，围绕即将到来的中国劳动节假期和日本黄金周，韩国已启动多项旅游推广与接待措施，力争延续入境旅游增长势头。

【插图=AI生成】

相关部门预计，在中国劳动节假期（5月1日至5日）和日本黄金周（4月29日至5月6日）期间，来韩外国游客总数将达到18万至20万人次，其中日本游客约8万至9万人次，中国游客约10万至11万人次。按日均计算，较去年同期分别增长18%至20%和22%至32%。

尽管近期国际局势变化推高部分国际航线机票价格，但中日两大客源市场旅游需求仍保持较强韧性，预计将成为韩国春季旅游旺季的重要支撑。

数据显示，今年第1季度来韩日本游客达94万人次，同比增长20%；中国游客达145万人次，同比增长29%，双双创下同期较高水平。

面向日本市场，韩国推出"2026家庭友好型韩国"主题推广活动，与航空公司合作，为携带儿童出行的家庭提供机票优惠、额外托运行李额度以及购物优惠券，并重点宣传济州、大邱等适合家庭游客的旅游目的地。

针对日本九州地区旅客，韩国还推出以釜山为核心的旅游推广项目，通过福冈至釜山航线及渡轮产品发放优惠券，并与邮轮企业合作推出海上烟花观赏、日落体验等特色旅游项目。

韩国将在日本福冈举办"K-旅游路演"活动，并通过当地电视节目介绍韩国最新时尚、美妆和美食潮流，以提升旅游吸引力。

在中国市场方面，韩国旅游部门表示，随着签证便利化措施推进，以及中国春季出游需求释放，山东等地来韩短线旅游产品销售明显增长。劳动节假期期间，将有4个以韩国港口为停靠站的邮轮航次运营。

韩国还计划在金海国际机场设立欢迎服务台，为上海至釜山直航航线入境旅客提供旅游信息、优惠券及地方城市推荐线路，吸引游客前往釜山、蔚山、浦项、昌原等城市旅游。

此外，韩国还与香港快运航空合作，推出香港至釜山、大邱、济州等航线优惠票价，以进一步拓展中国香港及华南地区客源市场。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社