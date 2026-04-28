韩国家电业掀起小型化浪潮 一人家庭成最大推手

纽斯频通讯社首尔4月28日电 随着韩国一人家庭数量持续增加、居住空间趋于紧凑，小型家电产品需求快速上升。韩国多家家电企业近期加快推出体积更小、功能更集成的新品，小型化正成为当地家电行业的重要发展趋势。

【插图=AI生成】

据业界28日消息，近年来韩国消费者对节省空间、便于摆放的小型家电偏好明显增强。

业内认为，这一变化与一人家庭增加、小户型住宅增多以及生活成本上升密切相关。

统计数据显示，截至2024年，韩国一人家庭数量达到804.5万户，占全国家庭总数的36.1%，较5年前的30.2%提高6.1个百分点。

在市场需求带动下，家电企业纷纷推出小型新品。上月，清湖奈斯推出宽度仅19.5厘米的制冰净水设备"The M"；福库本月推出更窄的"Zero 100迷你制冰净水器"，进一步压缩产品体积。

除净水器外，小型化趋势也扩展至烘干机、空气净化器及健康护理设备等多个领域。At Home旗下品牌Minix推出迷你烘干机，科唯怡（Coway）推出占地面积较原产品减少30%的空气净化器，Bodyfriend则持续扩大紧凑型按摩椅产品线。

销售数据显示，小型家电市场增长势头明显。韩国零售商易买得（E-Mart）表示，小型厨余垃圾处理器销量同比增长约10倍；普通风扇销量增长83%，电磁炉增长32%，按摩椅增长21%。

业内表示，消费者在有限空间内更重视家电的"小型化、轻量化、多功能化"，这推动企业加快产品结构调整。

不过，业界也指出，小型家电单件利润率通常低于大型家电，因此扩大产品种类和销售规模成为企业维持盈利的重要方式。与此同时，中国品牌凭借价格和性能优势，在扫地机器人、小型厨房家电等领域竞争力持续增强，也给韩国企业带来更大压力。

市场分析认为，在居住方式变化和消费需求升级带动下，韩国小型家电市场仍有较大发展空间，相关产品创新和市场竞争预计将持续升温。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社