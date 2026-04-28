서울시, 신촌 대학가에 '글로벌유학생지원센터' 개관

취업·창업·진로·생활까지 전방위적 지원

글로벌 인재 유입부터 정착까지 선순환 유도

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 신촌 일대에 외국인 유학생들을 안정적으로 지원하기 위한 '서울글로벌유학생지원센터'를 신촌 대학가에 조성하고 오는 5월부터 본격 운영에 들어간다고 28일 밝혔다.

이번 센터 출범은 서울 거주 외국인 유학생 수가 가파르게 증가함에 따라 기존 종각에 위치한 서울글로벌센터의 기능은 유지하되 신촌 대학가에 센터를 개관함으로써 유학생들의 네트워킹 및 각종 취업지원 공간 기능을 강화하기 위해 조성했다.

서울글로벌유학생지원센터 외관. [서울시 제공]

서울에서는 지난 10년 동안 외국인 유학생 수가 약 9만명에서 25만명으로 급증했으나, 이들을 지원하는 체계는 여전히 미흡하다는 지적이 있었다. 유학생의 65.5%는 졸업 후 한국에서 계속 체류할 계획을 세우고 있으며, 그 중 36.2%가 취업을 목표로 하고 있다. 하지만 유학생의 취업률은 13.8%에 불과해 정착 지원 시스템의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이에 따라 서울시는 '교육-취업-정착'을 연결하는 통합형 지원 모델을 통해 유학생 지원을 활성화할 예정이다. 서울글로벌유학생지원센터는 취업 지원, 창업 지원, 비자 상담, 생활 적응 등 여러 기능을 하나로 통합해 운영된다.

센터는 외국인 유학생들을 위해 다양한 프로그램을 제공할 계획이다. 무역 마케터 특화 과정과 비즈니스 한국어 교육 등을 통해 글로벌 비즈니스 인재로 육성하는 데 주력한다. 또한, 기업 채용 정보를 상시 제공하고 진로 상담, 모의 면접 등을 통한 체계적인 취업 지원 서비스를 마련할 예정이다.

서울시는 유관 기관과의 협력을 통해 유학생 맞춤형 프로그램을 진행하고, 유학생들의 애로사항을 청취하여 지속적으로 지원 체계를 강화할 방침이다. 이영미 서울시 외국인이민담당관은 서울글로벌유학생지원센터가 유학생에게 기회를 제공하고 성장할 수 있도록 돕는 핵심 플랫폼이 될 것이라고 말했다.

이영미 서울시 외국인이민담당관은 "서울글로벌유학생지원센터는 외국인 유학생이 학업 이후에도 서울에서 기회를 찾고 성장할 수 있도록 지원하는 핵심 플랫폼"이라며, "앞으로도 취업, 창업, 정주까지 이어지는 체계적인 지원을 통해 글로벌 인재가 모이고 머물고 싶어 하는 도시 서울을 만들어 나가기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com