'내친구서울관' 미래 체험 도시혁신플랫폼으로 자리매김

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개관 이후 누적 방문객 16만명 돌파 새 핫플로 자리매김

[서울=뉴스핌] 이진용 기자=지난 2월 5일 서울시청 지하공간에 새롭게 문을 연 서울갤러리 내 '내친구서울관'이 서울의 미래를 경험할 수 있는 도시 혁신 플랫폼으로 자리 잡았다.

개관 이후 방문객 수가 16만 명을 초과하며, '내친구서울관'은 새로운 인기 장소로 인정받았다. 서울시는 이 공간을 시민이 정책을 함께 고민하는 참여형 '정책 아이디어 뱅크'로 확대할 계획이다.

'내친구서울관'은 서울의 과거, 현재, 미래를 감각적인 미디어 아트와 도시 모형으로 제시하는 입체적인 도시 홍보 전시관이다. 1:1600 스케일의 미래 서울 모형과 미디어 아트가 결합된 1관과 지름 2m, 무게 450kg의 미디어 스피어와 혼합현실(MR) 기술을 적용한 2관이 특징이다. 이를 통해 시민은 물론 학생과 전문가, 외국인 관광객까지 폭넓은 관심을 이끌어내고 있다.

미디어스피어. [서울시 제공]

특히, '내친구서울관'에서는 서울시가 추진 중인 주요 사업과 정책을 미래 서울 모형으로 만날 수 있으며, 인공지능(AI) 키오스크를 활용해 서울플랜+와 연동된 25개 자치구의 도시 계획 사업을 실시간으로 확인할 수 있다. 관람객들은 '미래서울쇼'를 통해 정책을 쉽게 접하고, 인터랙티브 체험 프로그램 '플레이한강'을 통해 서울과 세계 도시를 체험할 수 있다.

디지털 정원. [서울시 제공]

서울시는 앞으로 '내친구서울관'을 정책에 대한 시민의 참여를 증진시키는 플랫폼으로 삼고, 대학교와 협력한 프로그램과 전문 도슨트를 통해 서울의 도시 경쟁력과 미래 비전을 심도 있게 전달할 예정이다.

오는 5월 2일부터는 '서울크래프트'라는 새로운 참여형 콘텐츠가 도입된다. 이를 통해 방문객은 수상 도시, 공중 도시, 지하 도시를 가상현실에서 경험하고, 어린이와 청소년의 도시 이해를 위한 프로그램도 운영할 예정이다.

가정의 달을 맞아 어린이 체험 공간도 5월 2일부터 운영된다. 어린이들은 서울의 랜드마크를 직접 만들며 도시를 직관적으로 체험할 수 있다.

'내친구서울관'은 앞으로 북콘서트, 학회 연계 프로그램, 도시 건축 세미나 등 다양한 프로그램을 통해 시민과 전문가가 함께하는 도시 혁신 플랫폼으로 발전할 예정이다.

'내친구서울관'운영시간과 기획전시 일정 등 자세한 내용은 서울갤러리 누리집(https://www.seoul.go.kr/seoulgallery)과 인스타그램(@friends_seoulgallery)을 통해 확인할 수 있다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "'내친구서울관'이 시민과 함께 서울의 미래를 그려가는 소통의 허브가 되기를 기대한다"며, "앞으로 정책 아이디어 발굴을 위한 역할도 겸할 수 있도록 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

jycafe@newspim.com