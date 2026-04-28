버스 주차·침수 방지 다 잡았다…서울시, 신림 공영차고지 준공

지상은 버스 차고지, 지하엔 3만5000톤 빗물저류조 설치

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관악구의 고질적인 문제였던 버스 차고지 부족 현상을 해소하고, 도림천 일대 상습 침수 피해를 막기 위해 추진한 '신림 공영차고지(빗물 저류조 복합) 조성사업'을 완료했다고 28일 밝혔다.

이번 사업은 한정된 도시 공간을 효율적으로 활용하기 위해 지하에는 대규모 방재시설을, 지상에는 교통 시설을 결합한 입체 복합 모델로 조성된 것이 특징이다.

단면도 [자료=서울시]

가장 눈에 띄는 것은 지하 2층에 설치된 3만5000톤 규모의 빗물저류조다. 이는 집중호우 시 도림천으로 급격히 유입되는 빗물을 일시적으로 저장해 하천 수위를 낮추는 역할을 한다.

지상과 지하 1층에 조성된 신림 공영차고지는 주택가에 분산돼 있던 기존 공영차고지를 이전·통합함으로써, 주거지 인근에서 발생하던 소음과 차량 출입에 따른 주민 불편을 줄인다. 노상 주차나 외곽 차고지 이용으로 발생했던 회차 지연이 사라짐에 따라 버스 배차 간격이 일정해지고, 체계적인 차량 정비·관리 공간이 마련돼 운행 안전성도 높아졌다.

시는 시설의 완성도를 높이기 위해 준공 전 전문가와 시민이 함께 참여하는 '품질점검단'을 운영해 전문적인 기술 점검뿐만 아니라 시민의 눈높이에서 실제 이용 시의 불편함이나 위험 요소를 꼼꼼히 살폈다. 도출된 제안 사항을 설계에 즉시 반영해 보완 조치도 마쳤다.

시는 주택가와 인접해 있던 기존 차고지 이용에 따른 소음, 매연, 교통 혼잡 등이 해소돼 주민 생활환경이 개선될 것으로 기대한다. 또 이번 신림 공영차고지가 도시 공간의 한계를 극복하고 시민 안전과 편의를 동시에 확보한 성공적인 사례라고 평가하고 있다.

임춘근 도시기반시설본부장은 "신림 공영차고지는 기후 위기 시대에 시민의 생명과 재산을 보호하는 동시에 도시의 필수 기능을 강화한 핵심 기반 시설"이라고 전했다. 시는 앞으로도 침수 취약 지역을 중심으로 교통, 공원, 편의시설 등을 결합한 복합 방재시설 도입을 적극 검토할 계획이다.

kh99@newspim.com