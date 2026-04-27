조규일 진주시장, 국힘 탈당·무소속 출마 선언..."불공정한 공천 시민 무시"

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불공정 경선 비판…시민 자존심 회복

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 국민의힘 탈당을 공식 선언하고 6·3 지방선거에서 무소속 '시민 후보'로 나선다.

조 시장은 27일 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "공천은 공정하지 않았고, 절차는 투명하지 않았으며 진주시민의 정치적 선택권이 완전히 묵살됐다"고 비판했다.

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 조규일 경남 진주시장이 27일 오전 11시20분 진주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국민의힘 탈당과 무소속 예비후보 등록 의사를 공식적으로 밝히고 있다. 2026.04.27

그는 "국민의힘 경남도당 홈페이지를 통해 탈당 신청을 했고, 오늘은 무소속 예비후보 등록을 하기로 했다"며 "정치 인생을 함께했던 당의 울타리를 떠나는 것은 개인 선택을 넘어 함께해 온 분들에 대한 책임 문제"라고 밝혔다.

그러면서 "지금 진주의 정치 현실은 시민이 아니라 일부 개인 정치인들의 정치적 계산과 욕심에 의해 좌지우지되고 있다"고 직격하며 "시민의 자존심이 무너진 상황"이라고 쓴소리를 던졌다.

이어 "더 이상 침묵하거나 현실과 타협할 수 없었다"며 "국민의힘을 잠시 떠나 '시민 공천'을 받기 위해 무소속 후보의 길을 선택했다"고 날 센 각을 세웠다.

또 "무소속의 길이 쉽지 않지만 시민 선택권을 정상화하고 오직 시민만 바라볼 수 있는 유일한 길"이라고 목소리를 높였다. 조 시장은 "시민과 함께 힘을 모으고 뭉치겠다"며 "승리를 통해 시민 곁으로 돌아오겠다"고 언급했다.

또 "서부 경남의 수부 도시이자 보수 아성인 진주를 내어줄 수 없다"며 "시민이 선택한 정치가 진정한 승리라는 것을 앞장서 증명하고, 시민의 자존심을 다시 회복시키겠다"고 3선 도전에 정당성을 강조했다.

같은 보수 진영인 국민의힘 한경호 진주시장 후보에게 단일화도 제안했다.

조 시장은 "여론조사에서 압도적 1위였던 자신을 원천 배제한 불공정 경선이 현재 진주의 어려운 정치 국면의 출발점"이라고 규정한 뒤 "보수가 더욱 확실히 이기기 위해서는 공정한 절차에 기반한 단일화가 필요하다"며 조만간 직접 만나 보수 진영 단일화 방안을 논의할 것을 제안했다.

news2349@newspim.com