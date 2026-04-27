유한양행, 비강세척제 '래피코 나잘스프레이액' 출시

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영유아는 물론 임산부도 사용 가능

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 비강 위생 관리를 위한 '래피코 나잘스프레이액'을 출시했다고 27일 밝혔다.

비강세척은 생리식염수나 해수 성분 용액으로 콧속을 씻어내는 관리 방법으로, 콧속에 쌓인 미세먼지와 알레르기 유발 물질 등을 제거해 비강 점막을 청결하게 유지하는 데 도움을 준다.

레피코 나잘프레이액 [사진=유한양행]

회사에 따르면 비강세척은 비염과 코막힘, 재채기, 후비루 증상 완화와 감염 예방에 도움을 줄 수 있으며 코 점막의 자연 방어 기능인 섬모 운동 유지에도 긍정적인 영향을 준다.

'래피코 나잘스프레이액'은 염화나트륨 0.704% 성분의 비강세척제로, 향료 등을 배제한 최소 첨가제를 사용한 것이 특징이다. 유한양행은 영유아와 임산부도 사용할 수 있을 정도로 성분 자극을 낮췄다. 체내 환경과 유사한 농도로 제조돼 코 점막 자극과 따가움이 적고, 세척 과정에서 점막이 붓거나 건조해지는 현상을 줄여 일상적인 비강 관리용으로 적합하다.

제품은 50mL 대용량으로 약 400회 이상 분사가 가능하며, 부드러운 분사력을 적용해 코 내부 이질감에 민감한 사용자도 부담을 줄일 수 있도록 설계됐다. 또한 점액섬모청소(MCC) 기능을 돕는 물리적 세척 방식으로 비강 내 이물질 제거를 지원해 코막힘과 콧물, 비염 등 감기성 증상 완화에 보조적으로 도움을 줄 수 있다.

특히 미세먼지와 황사, 알레르기 항원 등에 지속적으로 노출되는 환경을 고려해 매일 사용할 수 있는 데일리 비강 관리 제품으로 개발했으며, 사용 기간 제한이 있는 비충혈제거제와 차별화를 꾀했다.

유한양행 관계자는 "래피코 나잘스프레이액은 양치질처럼 코를 매일 세척하려는 소비자 수요를 반영해 출시한 제품"이라며 "앞으로도 호흡기용제 라인업을 지속 강화해 소비자 신뢰에 부응하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com