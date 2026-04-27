전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.28 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

184건 잘못 찍고 685억 못 거뒀다…감사원, 국세청 정기감사 공개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 감사원이 27일 국세청 정기감사 결과를 공개했다.
  • 법인 120곳·개인 64명 세무조사 대상 부당 선정됐다.
  • 부채관리 부실로 72억 과세누락·사무장병원 613억 일실 발생했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성실도 평가 오류·불합리한 기준 설계
상속·증여세 회피 차단할 부채 사후관리 부실
장기부채 점검 1% 수준…가족 거래 검토 허술

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 국세청에 대한 정기감사 결과, 법인·개인사업자 정기 세무조사 대상이 부당하게 선정되거나 상속·증여세 회피 방지를 위한 부채 사후관리가 부실해 수백억원대 세수 누락·일실 우려가 발생한 사실이 확인됐다.

감사원은 27일 '국세청 정기감사' 결과를 공개하고 총 23건의 지적 사항을 확인했다고 밝혔다. 

2020~2023년 선정 모범납세자 법인 중 조사대상 선정제외법인 수. [자료=감사원]

◆ 세무조사 대상 선정부터 흔들…법인 120곳·개인 64명 부당 선정

감사원에 따르면 국세청은 2022·2023사업연도 법인 성실도를 각각 2023·2024년도 말에 평가하는 과정에서 특정 유형 법인들의 일부 평가항목 기본점수 18~32점을 누락해 0점 처리했다. 이를 지방국세청에 정기 세무조사 대상 선정 기초자료로 제공했다.

그 결과 2024년 세무조사 대상 30개, 2025년 대상 90개 등 모두 120개 법인이 불성실 신고 혐의 법인으로 잘못 선정되는 부당한 결과가 발생했다.

개인사업자 조사대상 선정도 허술했다. 지방청들은 본청 선정지침을 어기거나 업무를 소홀히 해 2020~2022사업연도에 대한 개인 정기 세무조사 대상 64명을 부당하게 선정했다. 본청은 이를 별다른 확인 없이 인정했다.

또 감사원은 신고 성실도와 무관하거나 관련성이 낮은 항목이 세무조사 대상 선정 평가기준에 포함돼 2020~2022사업연도 성실도 평가에서 법인 1615개가 불이익을 받았다. 반대로 2022년 모범납세자 중 9개 법인은 이후 불성실 신고 내용이 상쇄돼 점검 대상에서 빠졌다고 지적했다.

2020~2023년 선정 모범납세자 법인 중 조사대상 선정제외법인 수. [자료=감사원]

◆ 부채사후관리 72억 과세 누락…가족 간 817억 거래도 증여추정 재점검

세원관리 분야에서도 대규모 누락이 확인됐다. 감사원은 국세청이 상속·증여세 결정 과정에서 인정한 사인 간 부채를 국세행정시스템(NTIS)에 등록해 사후관리하고 있다. 하지만 2025년 3월 기준 관리 대상 111만 여건 중 실제 점검은 연 1만 여건, 약 1%에 불과하다고 지적했다.

최근 4년간 부과제척 기간 15년이 임박한 1억원 이상 부채 1252건 중 312건은 한 번도 점검대상으로 선정되지 않았다. 지방청이 소멸시효 완성 추정 부채 422건과 이자 지급·원금 상환 없는 만기연장 부채 73건 등 495건에 대해 사실상 형식 보고만 했는데도 본청이 방치한 사실도 드러났다.

이 과정에서 채권자 이자소득 신고 여부와 채무자 미지급 이자에 대한 증여세 신고 여부, 채권자 사망에 따른 상속재산 반영 여부을 제대로 확인하지 않아 소득세·증여세 55억원과 상속세 17억원 등 모두 72억원이 과세 누락됐다.

가족 간 양도거래에 대한 검토도 문제였다. 감사원은 배우자와 직계존비속 등 특수관계인 간 주식·부동산 양도거래 대가를 금전소비대차 등으로 갈음한 사례 25건을 점검한 결과, 22건, 817억원 규모 거래가 통상적·경제적 합리성이 부족한데도 양도거래로 인정됐다고 지적했다.

제출 연도별 사무장 병원 등에 대한 부당면제 부가가치세 부과제척기간 도과 여부 현황. [자료=감사원]

◆ 사무장병원 과세자료 묵혀 부가세 613억 일실·일실 우려  

의료법 위반 과세자료 관리 부실도 대형 지적 사항이었다. 국세청은 2020년 이후 국민건강보험공단으로부터 해마다 의료법·약사법 위반자, 이른바 사무장병원의 명단을 제출받아 과세자료로 축적해왔다. 하지만 유죄 확정 여부를 확인해 지방청에 과세자료를 생성·시달하는 후속 조치를 제대로 하지 않았다.

그 결과 105개 위반기관은 유죄 확정 후에도 계속 방치돼 부가가치세 267억원이 이미 일실(逸失) 됐다. 유죄가 확정된 64개 기관은 과세자료 생성·시달이 제대로 되지 않아 310억원 추가 일실 우려가 있는 상태로 나타났다. 또 24개 기관은 유죄 확정 전 부과제척 기간이 먼저 지나 36억원이 일실됐다. 모두 613억원 규모다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
사진
李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동