수원시, 중소 사업장 중심 '가족친화 직장 분위기 조성' 확산

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가족친화·저출생 대응 사업 적극 참여 기업·단체 대상 연말에 수원시장 표창

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 일과 가정이 양립하는 가족친화적 기업문화 확산에 본격적으로 나선다고 27일 밝혔다.

가족친화 장려금 지원 안내 포스터. [사진=수원시]

11월까지 관내 공공기관과 기업, 시민을 대상으로 '가족친화 직장 분위기 조성'을 위한 홍보활동을 한다.

인력과 재정 여건상 가족친화제도 도입에 어려움을 겪는 5인 이상 300인 미만 중소 사업장을 중심으로 홍보와 참여를 유도할 예정이다.

주요 내용은 ▲가족친화인증기업 방문, 홍보 캠페인 ▲찾아가는 가족친화 직장교육 ▲출생친화 분위기 조성 유공 포상 ▲'일가(家)양득 중소사업장 가족친화 장려금' 지원 등이 있다.

수원시는 6월까지 관내 가족친화인증 중소기업 5곳을 방문해 기업별 맞춤형 가족친화제도 운영 사례를 공유하고, 직원들의 애로사항을 듣는 등 홍보 캠페인을 진행할 예정이다.

하반기에는 '일가(家)양득 중소사업장 가족친화 장려금' 지원 사업을 추진한다.

5인 이상 300인 미만 중소사업장을 대상으로 최대 300만 원을 지원한다.

선정된 기업은 '가족친화의 날(조기 퇴근 또는 특별 유급휴가)'을 필수로 운영하고, 가족친화 직장 분위기 조성 프로그램을 진행하게 된다.

수원시는 가족친화·저출생 대응 사업에 적극적으로 참여한 기업과 단체를 대상으로 연말에 수원시장 표창을 수여할 예정이다.

수원시 관계자는 "일과 가정이 조화로운 직장 문화는 저출생 해결의 첫걸음"이라며, "여건이 어려운 중소사업장도 가족친화 직장 문화에 동참할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com