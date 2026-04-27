국민의힘 충북지사 후보 27일 오후 4시 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 27일 오후 4시 6·3 지방선거 충북지사 후보를 확정한다.
- 김영환 현 지사와 윤갑근 전 대구고검장 간 본경선 결과를 발표할 예정이다.
- 최종 후보는 더불어민주당 신용한 후보와 본선에서 맞붙게 된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =국민의힘이 27일 오후 4시 6·3 지방선거 충북지사 후보를 확정한다.
중앙당 공천관리위원회는 이날 오후 여의도 중앙당사에서 지난 25∼26일 진행된 국민 여론조사와 당원 투표 결과를 합산한 본경선 결과를 발표할 예정이다.
이번 경선은 김영환 현 충북지사와 윤갑근 전 대구고검장 간 2파전으로 진행됐다.
앞서 국민의힘에서는 윤희근 전 경찰청장, 조길형 전 충주시장, 김수민 전 의원 등이 공천을 신청했으나 경선 구도는 여러 우여곡절 끝에 재편됐다.
김 지사는 컷오프에 반발해 법원에 낸 효력정지 가처분 신청이 인용되면서 본경선에 직행했고 조 전 시장은 공천 잡음에 반발해 후보직을 사퇴했다.
윤 전 청장과의 예비경선을 거쳐 본경선에 오른 윤갑근 후보는 김 지사와 최종 결선을 치렀다.
국민의힘 최종 후보는 더불어민주당 신용한 후보와 충북지사 본선에서 맞붙게 된다.
baek3413@newspim.com