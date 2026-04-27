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[기고] AI 엔터테인먼트 시대, 한국이 놓치고 있는 진짜 전선

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AI 핵심 요약

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  • 중국 플랫폼이 1월 하루 470편 AI 단막극을 출시했다.
  • Kling 등 중국 AI가 글로벌 영상 생성 1위를 차지했다.
  • 한국은 콘텐츠 강국이나 AI 도구 부재로 주권 위협받는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

우리는 하루에 몇 개의 드라마를 접할까? 스마트폰을 스크롤하다 누구나 한 두번 마주치는 숏폼이 있다. 누더기 차림의 여성이 자신을 조롱했던 이들 앞에 예상치 못한 신분이 되어 나타나고, 재벌가의 숨겨진 딸이 복수를 하는가 하면, 계모에게 구박받던 아들의 성공 이야기다. 회당 1~2분, 숨 돌릴 틈 없이 넘어가는 이 짧은 드라마가 알고리즘을 타고 조회수를 휩쓴다. 중국발 AI '숏 드라마'다.

2026년 1월, 중국 플랫폼에서는 하루 평균 470편의 AI 단막극이 새로 출시됐다. 2월 기준 유통 중인 AI 단막극은 이미 12만 7,800편이다. 배우도, 카메라도, 촬영장도 필요 없다. 대본을 입력하면 AI가 영상·음악·편집까지 처리한다. 한 제작사는 전쟁 장면이 포함된 단막극을 약 60만 원의 AI 컴퓨팅 비용만으로 이틀 만에 완성해 5억 뷰를 달성했다고 밝혔다.

올해 3월, 오픈AI가 AI 영상 생성 서비스 소라(Sora) 앱을 종료했다. 2024년 초 공개 당시 세상을 놀라게 했던 소라가 2년 만에 퇴장한 데는 저작권 소송 리스크와 비용 부담이 큰 몫 했다. 

그 자리를 중국의 Kling이 채웠다. Kuaishou가 만든 이 AI 영상 모델은 2026년 현재 글로벌 AI 영상 생성 벤치마크 1위에 올라 있다. 독립 평가 기관 Artificial Analysis의 ELO 점수에서 Kling 3.0은 Google Veo 3.1과 미국의 Runway Gen-4.5를 제쳤다. Kling, Hailuo, Wan, Seedance 등 중국 AI 기업들이 현재 글로벌 AI 영상 생성 사용량의 50% 이상을 점유하고 있다.

하민회 이미지21 대표.

기술의 패권이 바뀌고 있다. 그것도 우리가 잘 알고 잘 하는 엔터테인먼트 영역이다.

한국은 콘텐츠를 잘 만드는 나라다. '오징어게임'이 넷플릭스 역사를 새로 썼고, K팝은 빌보드를 점령했다. 웹툰은 전 세계 플랫폼에서 IP로 소비된다.

하지만 이 콘텐츠들을 만드는 도구는 하나 같이 외국산이다. 영상 편집은 어도비(미국), AI 영상 생성은 Runway(미국)나 Kling(중국), 음악 생성은 Suno(미국). 글로벌 AI 영상 생성 상위권에 이름을 올린 한국 기업은 없다.

한국은 세계가 인정하는 콘텐츠를 만들지만, 그 콘텐츠를 만드는 도구는 남의 것이다. 지금 한국 엔터테인먼트 산업이 직면한 구조적 문제의 본질이다.

중국은 우리와 반대로 움직였다. 콘텐츠와 도구를 동시에 만들었다. 더 정확히는 엔터테인먼트를 AI 도구의 실험장으로 삼았다. 하루 470편씩 쏟아지는 AI 단막극 시장이 Seedance의 훈련 데이터이자 성능 시험대였다. 수억 명의 사용자가 도구를 쓰면서 피드백을 줬고, 그 피드백이 다시 모델을 고도화 시켰다. 소비자와 테스터가 같았던 셈이다.

[사진 = 알리바바그룹 공식 홈페이지] 2019년 2월 25일 열린 '글로벌 모바일 통신 대회'에 마련된 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈) 전시 부스.

 중국이 도구 강국이 된 다섯가지 이유가 있다.

첫째, 도구를 플랫폼 안에 심었다. ByteDance의 Seedance 2.0은 전 세계 수백만 명이 이미 사용하는 영상 편집 앱 CapCut에 직접 통합됐다. 브라질, 인도네시아, 멕시코, 태국, 베트남 사용자들이 별도 설치 없이 즉시 접근할 수 있게 됐다. '새 도구를 만들어 배포'한 것이 아니라, '이미 쓰는 앱 안에 도구를 심었다'. 전형적인 중국식 AI 확산 전략이다.

둘째, 내수 시장의 규모가 달랐다. 중국의 단막극 시장은 2025년 기준 시장 규모 1,000억 위안(약 21조 원)에 달한다. 하루에만 수백 편의 AI 영상이 소비되는 이 시장은 AI 도구 개발사에게 세계 최대 규모의 실제 사용 데이터를 실시간으로 제공했다. 실험실이 아니라 시장에서 모델이 단련된 것이다.

셋째, 가격으로 서구를 압도했다. Hailuo AI의 API 기준 영상 생성 단가는 편당 $0.28다. 이 가격이면 제작 비용을 서구 대비 절반으로 낮춘다. 기술 격차가 좁혀지면 가격이 시장을 가른다. 중국은 이 공식을 정확히 알고 있다.

넷째, 역설적으로 제약이 혁신을 낳았다. 미국의 GPU 수출 제한은 중국 기업들이 더 많은 컴퓨팅을 투입하는 방식 대신 효율성을 극대화하는 방향으로 개발하게 했다. 컴퓨팅 비용이 전 세계적으로 상승하는 시대에, 이 효율성 우선 사고방식이 오히려 지배적 전략이 될 수 있다. 막힌 것이 오히려 길을 만든 셈이다. 

다섯째, 국가 전략의 일관성이다. 중국은 2017년 국무원의 'AI 차세대 개발 계획'으로 AI를 국가 전략 우선순위로 선언했다. 9년간 흔들리지 않은 방향이 지금의 결과를 만들었다.

[사진 = 오픈AI 홈페이지] 미국 오픈AI(OPEN AI)가 15일(현지시간) 공개한 동영상 생성 AI 서비스인 '소라'를 통해 제작한 영상.

한국콘텐츠진흥원은 '2026 콘텐츠 산업 전망'에서 AI 활용이 이미 티핑 포인트를 지났다고 진단했다. 대기업과 중소 콘텐츠 기업 간 AI 활용률은 이미 1.8~2배 차이가 난다. AI를 쓰는 기업과 그렇지 않은 기업의 생산성 격차가 벌어지고 있다는 뜻이다. 그런데 이 격차는 누구의 도구를 쓰느냐 와도 직결된다.

더 큰 문제는 구조적 미래다. 게임 산업의 선례가 있다. 2000년대 초 한국 게임은 중국 PC 게임 시장의 약 70%를 장악했다. 그로부터 20년 후, 한국콘텐츠진흥원 2025년 게임 백서에 따르면 중국은 글로벌 게임 시장 점유율 24.2%로 미국(20.9%)을 제치고 세계 1위가 됐다. 한국은 7.2%로 최저치다. 콘텐츠를 잘 만들었지만, 콘텐츠를 유통하고 만드는 플랫폼과 도구의 주도권을 빼앗겼다. 엔터테인먼트에서도 같은 패턴이 진행되고 있다.

그렇다면 한국에 자체 AI 영상 도구가 없다는 것은 정말 치명적인가?

핀란드는 노키아 이후 자체 스마트폰 운영체제를 만들지 않았다. 그러나 슈퍼셀과 로비오를 앞세워 세계 게임 시장을 흔들었다. 모든 나라가 도구를 만들어야 하는 건 아니다. 도구를 가장 잘 쓰는 나라가 충분히 강국이 될 수도 있다. 한국의 웹툰, 웹 소설, K드라마의 서사 구조와 IP는 AI가 아직 복제하지 못한 영역이다. 이 자산의 수명은 아직 길다.

오픈AI의 소라 [자료=업체 제공]

그러나 여기에는 조건이 붙는다.

한국 크리에이터들이 Kling이나 Seedance로 콘텐츠를 만들 때, 그 창작 패턴과 시도와 실패의 데이터는 중국 서버에 쌓인다. 그리고 이 데이터가 다음 모델을 더 강하게 만드는 연료가 된다. 쓸수록 격차가 벌어지는 구조다.

2026년 다보스에서 세계 각국 지도자들이 공통으로 던진 질문이 있다. "우리가 의존하는 플랫폼이 압박을 받을 때, 우리는 그 시스템을 여전히 통제할 수 있는가."  엔터테인먼트 AI 도구에도 같은 논리는 언제든 적용될 수 있다.

저작권 리스크도 현실이다. 중국산 AI 모델들은 광범위한 인터넷 데이터로 학습된 법적 회색지대에 있다. Seedance 2.0은 출시 직후 디즈니와 파라마운트로부터 중단 요청을 받았다. 중국 기업이 받은 경고지만, 그 도구로 만든 콘텐츠를 글로벌 시장에 내놓는 건 한국 기업이다. 소송 리스크는 도구를 만든 쪽이 아니라 도구를 쓴 쪽에 떨어진다.

결국 이 질문의 답은 선택에 달려 있다. 지금처럼 방치하면 게임 산업의 역전이 엔터테인먼트에서 반복될 가능성이 크다. 중국 도구에 전적으로 의존하면 데이터 종속과 지정학 리스크와 저작권 부채가 동시에 쌓인다.

그러나 한국 콘텐츠에 특화된 도구 개발과 IP 전략을 병행한다면, 도구 강국은 못 되더라도 콘텐츠 주권은 지킬 수 있다. 물론 쉽지 않은 길이다.

치명적인 것은 도구가 없다는 사실 자체가 아니다. 없다는 것을 알면서도 대안을 묻지 않는 것, 그것이 치명적이다. 소라의 퇴장과 Kling의 부상이 일어나는 동안, 한국의 논의는 여전히 넷플릭스 시청률에 머물러 있다. 그 사이 도구를 만드는 나라와 도구를 쓰는 나라 사이의 거리는 조용히 하지만 빠르게 벌어지고 있다.

[사진 = 오픈AI 홈페이지] 미국 오픈AI(OPEN AI)가 15일(현지시간) 공개한 동영상 생성 AI 서비스인 '소라'를 통해 제작한 영상.

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

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케냐 사웨, 마라톤 '2시간 벽' 깨다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 마라톤 풀코스 42.195㎞ '2시간의 벽'이 공식 대회에서 처음으로 무너졌다. 케냐의 사바스티안 사웨(30)는 26일(한국 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 통과했다. 2023년 켈빈 키프텀(케냐)이 시카고 마라톤에서 작성한 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 65초나 지운 역대급 레이스였다. 인류가 공식 공인 마라톤 레이스에서 '서브 2'에 성공한 것은 이번이 처음이다. 사웨는 초반부터 흔들림이 없었다. 선두 그룹에서 안정적으로 레이스를 이끌며 5㎞를 14분 14초에 통과했다. 당시 페이스만으로도 2시간 00분 3초가 예측되는 살인적인 속도였다. 하프 지점도 1시간 00분 29초로 통과했다. 세계기록 페이스를 유지하면서도 표정에는 여유가 남아 있었다는 현지 중계진의 평가다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 골인한 뒤 자신의 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 승부는 30㎞ 이후였다. 사웨는 1시간 26분 03초로 30㎞ 지점을 찍은 뒤 페이스를 다시 끌어올렸다. 요미프 케젤차(에티오피아)가 옆에서 따라붙자 오히려 속도를 더 올리며 양자 구도를 만들었다. 결승선을 약 1.7㎞ 남기고 마지막 승부수를 띄웠다. 사웨는 체중이 하나도 남지 않은 듯 가볍게 치고 나갔고 케젤차는 그 스퍼트를 끝내 버티지 못했다. 버킹엄궁 앞 스트레이트에 들어설 때 승부는 이미 끝나 있었다. 사웨는 두 팔을 번쩍 치켜들며 1시간 59분 30초를 찍었다. 2시간 벽을 깨기 위한 수십 년 도전이 한순간에 결실을 맺는 장면이었다. 그는 결승점에서 "정말 행복하다. 잊지 못할 날이다. 초반부터 페이스가 좋았고 결승선에 가까워질수록 몸 상태가 더 좋아지는 걸 느꼈다"고 말했다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 결승선을 골인하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 2위로 골인한 케젤차 역시 1시간 59분 41초에 완주하며 인류 역사상 두 번째 '서브 2' 기록을 남겼다. 3위 제이컵 키플리모(우간다)는 2시간 00분 28초로 골인해 종전 세계기록을 앞질렀다. 인류가 한 번도 넘지 못했던 장벽이 한 레이스에서만 세 번이나 뛰어넘어진 셈이다. '2시간의 벽'은 오랫동안 인간 한계의 상징이었다. 엘리우드 킵초게(케냐)가 2019년 비엔나 특설 코스에서 1시간 59분 40초를 찍긴 했다. 하지만 이는 레이저 유도차량, 대규모 페이스메이커, 특수 설계 코스가 동원된 이벤트 레이스로 공식 기록으로는 인정받지 못했다. '인간의 다리만으로, 공인 조건에서 2시간을 깰 수 있는가'라는 질문은 여전히 열린 채 남아 있었다. 사웨는 그 물음에 '가능하다'는 답을 내놓았다. 사웨는 이미 예고된 '차세대 괴물'이었다. 2024년 발렌시아 마라톤 데뷔전에서 2시간 02분 05초로 우승한 뒤, 2025년 런던 마라톤에서는 2시간 02분 27초로 정상에 올랐다. 메이저 마라톤 풀코스 4전 전승이다. 그는 대회를 앞두고 "세계 신기록은 시간문제다. 언젠가 2시간 이내에 마라톤을 완주하는 첫 선수가 될 것이라 믿는다"고 말했다. 그리고 런던에서 그 약속을 현실로 바꿨다. [런던=뉴스핌] 박상욱 기자=티지스트 아세파가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 여자부에서 2시간 15분 41초에 결승선을 통과한 뒤 감격하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 여자부에서도 세계기록이 쓰였다. 에티오피아의 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초에 결승선을 통과했다. 지난해 같은 대회에서 자신이 작성한 2시간 15분 50초를 9초 줄인 기록이다. 여자 선수만 뛰는 레이스 기준 세계 최고 기록이 다시 한 번 교체됐다. 2위 헬렌 오비리와 3위 조이실린 제프코스게이(이상 케냐)도 각각 2시간 15분 53초, 2시간 15분 55초를 찍으며 사웨의 레이스 못지않은 하이 레벨 경쟁을 펼쳤다. 세계육상연맹은 여자 도로 레이스 기록을 '혼성 경기'와 '여자 단독 경기'로 나눠 집계한다. 남자 선수들이 페이스메이커 역할을 하는 혼성 레이스와 여자들만 뛰는 레이스의 조건이 다르기 때문이다. 혼성 마라톤 여자 세계기록은 루스 체픈게티(케냐)가 2024년 시카고 마라톤에서 작성한 2시간 09분 56초다. 이번 런던에서는 여자 단독 레이스 기록이 다시 쓰였다. 마라톤은 인간 한계를 시험하는 스포츠다. 그 종목에서 가장 단단해 보이던 벽이 무너졌다. 사웨는 레이스 뒤 "오늘 이 자리까지 오직 기록 단축만을 위해 달렸다. 인간에게 한계가 없다는 걸 보여줘 기쁘다"고 말했다. psoq1337@newspim.com 2026-04-27 07:27
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국힘, 대구시장 후보에 추경호 확정 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보에 추경호 국민의힘 의원이 26일 확정됐다. 박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 오전 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 추 의원이 후보 경선에서 유영하 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 국민의힘이 26일 대구광역시장 후보로 추경호 국회의원이 최종 확정됐다고 26일 발표했다. [사진=뉴스핌DB]    이로써 추 의원은 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 맞붙게 된다. 추 의원이 후보로 확정되면서 대구 달성군은 보궐선거가 열리게 된다. 이날 공관위는 경기 평택을 국회의원 재선거 후보로 유의동 전 의원을 단수공천했다. 국민의힘이 26일 경기도 평택을 재선거 후보로 유의동 전 국회의원을 단수공천했다. [사진=뉴스핌DB]  인천 계양을 보궐선거 후보자는 추가 공모를 받기로 했다. seo00@newspim.com 2026-04-26 12:13

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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