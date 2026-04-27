아홉, 데뷔 첫 아시아 투어 '더 퍼스트 스파크' 개최…8개 도시 달군다

AI 핵심 요약beta
- 아홉이 서울 공연으로 데뷔 첫 아시아 투어 시작한다.
- 5월 30~31일 블루스퀘어에서 투어 포문 연다.
- 27일 선예매, 28일 일반 예매 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아홉 (AHOF)이 서울 공연을 시작으로 데뷔 첫 아시아 투어에 나선다.
아홉은 오는 5월 30, 31일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크 인 서울'을 개최한다.
이는 아홉의 데뷔 첫 아시아 투어의 포문을 여는 공연이다. 아홉은 지난 1월 성료한 '2026 아홉 1st 팬콘 아홉포하 : 올 타임 하트펠트 온리 포하' 이후 오랜만에 국내 팬들과 재회해 특별한 시간을 보낸다.
공연 소식과 함께 뜨거운 관심을 끄는 티켓 예매는 NOL티켓을 통해 진행된다. 선예매는 27일 오후 8시부터 11시 59분까지 아홉 오피셜 팬클럽 포하 멤버십 회원을 대상으로 진행된다. 일반 예매는 오는 28일 오후 8시에 시작된다.
아홉은 오는 5월부터 8월까지 총 8개 도시, 10회 공연 규모의 아시아 투어 '2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크'를 진행한다. 이들은 서울에서 시작해 오사카와 도쿄, 쿠알라룸푸르, 마닐라, 타이베이, 방콕, 홍콩을 방문해 현지 팬들과 가까이 호흡할 예정이다.
'2026 아홉 1ST 투어 : 더 퍼스트 스파크'와 관련한 자세한 정보는 아홉 공식 SNS 채널을 통해 공지된다.
moonddo00@newspim.com