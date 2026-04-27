韩国27日起发放高油价补贴 部分外国人符合条件可申请

纽斯频通讯社首尔4月27日电 韩国行政安全部24日宣布，将启动第一轮"高油价补贴"申请发放工作，以缓解高油价给低收入及弱势群体带来的生活压力。

【插图=AI生成】

根据安排，第一轮申请时间为4月27日上午9时至5月8日下午6时，为期约两周，申请人可通过线上和线下渠道办理。补助对象包括基础生活保障领取者、次低收入群体以及单亲家庭。

补助标准为基础生活保障领取者每人55万韩元（约合人民币2544元），次低收入群体和单亲家庭每人45万韩元。居住在非首都地区及人口减少地区的申请人，每人可额外获得5万韩元补贴。

为避免申请首周集中办理造成拥堵，韩国政府将在4月27日至30日期间实行按出生年份尾号分流申请制度。因5月1日劳动节放假，4月30日除尾号4和9外，尾号5和0的申请人也可一并办理。

线上申请全天24小时开放（截止日办理至当日18时），线下申请时间为工作日上午9时至18时，银行营业网点受理时间截至16时。补贴领取方式可在信用卡、借记卡、预付卡及地方商品券中任选其一。

未能在第一轮期间申请的对象，可于5月18日至7月3日参加第二轮申请。

根据规定，在韩外国人原则上不属于补助对象。但与韩国公民共同登记在居民户籍簿内并加入健康保险的外国人，可例外获得资格。永久居留者、婚姻移民者及获得难民身份者，如符合健康保险等条件，即使单独组成家庭也可申请。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社