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박완수 경남지사, 주말 도내 주요 행사 참석…봉사와 화합 의미 돼새겨

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  • 박완수 경남지사가 24일부터 26일까지 창원과 사천 행사에 참석했다.
  • 창원 국제로타리 지구대회에서 회원 격려와 도지사 표창을 수여했다.
  • 창원 연등축제에서 화합 기원하고 사천 와룡문화제 폐막식 참석한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 창원과 사천에서 열린 주요 행사에 잇따라 참석해 봉사와 나눔, 지역 화합의 의미를 되새겼다.

26일 경남도에 따르면 박 지사는 24일부터 25일까지 창원 호텔인터내셔널과 KBS창원홀에서 열린 '국제로타리 3722지구 제10년차 지구대회'에 참석해 회원들을 격려했다.

박완수 경남지사가 KBS 창원홀에서 열린 '국제로타리 3722지구 제10년차 지구대회'에 참석해 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.26

이번 행사는 국제로타리 3722지구가 주최·주관했으며.총재단과 클럽회장단, 회원과 가족 등 1000여 명이 참여해 한 해 봉사활동 성과를 공유하고 친목을 다졌다.

국제로타리 3722지구는 창원, 김해, 함안, 창녕, 의령 등 경남 동부권을 관할하며 60개 클럽, 2440여 명의 회원이 활동하고 있다. 경남도는 지역사회 발전과 봉사활동에 기여한 유공자 8명에게 도지사 표창을 수여했고 표창은 1일차 행사에서 전수됐다.

박 지사는 25일 오후 창원시청 광장에서 열린 '불기 2570년 연등축제 및 봉축탑 점등식'에도 참석해 지역 화합을 기원했다. 이번 행사는 창원특례시불교연합회가 주최하고 창원특례시불교총연합신도회가 주관했으며 부처님 오신 날을 앞두고 자비와 상생의 뜻을 되새기기 위해 마련됐다.

박 지사는 축사에서 점등식 개최를 축하하고 지역사회와 불교계가 함께 상생하며 발전하는 화합의 장이 되길 바란다고 말했다. 행사에는 지역 불교계 관계자와 신도회, 재가불자 등이 참석했으며 삼귀의와 반야심경 낭독, 봉축탑 점등, 탑돌이 순으로 진행됐다.

박 지사는 26일 오후 사천시청 광장 특설무대에서 열리는 사천 와룡문화제 폐막식에도 참석할 예정이다. 올해 와룡문화제는 24일부터 26일까지 사흘간 사천시청 광장 일원에서 열리고 있다.

news2349@newspim.com

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