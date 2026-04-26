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광주시 '100인의 아빠단' 출범…가족형 육아 확산 시동

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  • 광주시가 26일 100인의 아빠단 8기 활동을 시작했다.
  • 반다비체육센터에서 발대식과 스포츠데이를 150여 명이 참여해 진행했다.
  • 12월까지 체험 프로그램으로 아빠 육아 참여를 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 아빠들의 육아 참여 확대를 위한 '100인의 아빠단' 8기 활동을 시작했다.

광주시와 인구보건복지협회 광주·전남지회는 26일 남구 반다비체육센터에서 '제8기 광주 100인의 아빠단 발대식 및 스포츠데이'를 개최했다고 밝혔다.

100인의 아빠단 출범. [사진=광주시] 2026.04.26 bless4ya@newspim.com

행사에는 아빠단과 가족 등 150여 명이 참석해 발대식과 체육행사가 결합된 참여형 프로그램으로 진행됐다.

이번 사업은 보건복지부와 광주시가 공동 주최하고 인구보건복지협회 광주·전남지회가 주관하는 것으로 아빠들의 육아 참여를 높이고 가족 중심의 돌봄문화를 확산하기 위한 실천형 프로그램이다.

행사는 몸풀기 운동을 시작으로 터널 통과, 판 뒤집기 등 체육활동과 서커스 공연, 포토존 체험 등으로 구성돼 아이와 가족의 참여를 유도했다. 이어 위촉장 수여와 선언문 낭독을 통해 아빠단의 역할과 책임을 공유하고 전원이 참여하는 '함께 육아 퍼포먼스'도 진행됐다.

제8기 아빠단은 오는 12월까지 체험 프로그램과 미션 활동 등을 통해 지속적인 육아 참여 활동을 이어갈 계획이다.

최경화 여성가족국장은 "아빠단 활동이 일상 속 육아 실천으로 이어져 아이와 부모 모두가 행복한 가족문화 확산에 기여하길 기대한다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com

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