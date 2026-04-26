김성제 후보, 의왕 도깨비시장 '야간 현장 점검'..."상인 피해 최소화할 것"

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"공사 현장 방문, 공사 지연에 따른 상인 애로사항 청취·대책 마련 약속"

"폭설 붕괴 후 43억 투입된 아케이드 공사...5월 말 준공 위해 철저 관리 약속"

"단순한 시설 개선 넘어 시민·상인 모두 행복한 '광장형 명품시장' 만들겠다"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 지난 25일 밤 부곡도깨비시장 아케이드 설치 공사 현장을 전격 방문해 공사 지연에 따른 상인들의 피해 상황을 직접 점검하고 대책 마련을 약속했다고 26일 밝혔다.

김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 지난 25일 밤 부곡도깨비시장 아케이드 설치 공사 현장을 전격 방문해 공사 지연에 따른 상인들의 피해 상황을 직접 점검하고 대책 마련을 약속했다. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

김 후보는 이날 밤 9시경 부곡도깨비시장을 찾아 늦은 시간까지 영업 중인 상인들을 만나 현장의 생생한 목소리를 청취했다. 이 자리에서 상인들은 "당초 4월 준공 예정이었던 공사가 늦어지면서 영업에 큰 지장을 받고 있다"며 조속한 마무리를 호소했다.

현장 확인 결과, 이번 공사는 지하 매설물(광케이블·통신관) 이설 문제로 계획이 일부 조정되면서 약 한 달가량 공기가 연장되어 오는 5월 말 준공을 목표로 진행 중인 것으로 파악됐다.

김 후보는 "도시 환경 개선은 반드시 필요하지만 그 과정에서 상인들이 겪는 경제적 피해를 가볍게 여겨서는 안 된다"며 "공사 지연에 따른 불편을 최소화할 수 있도록 철저한 공정 관리와 행정적 지원 대책을 마련하겠다"고 강조했다.

김성제 국민의힘 의왕시장 예비후보가 지난 25일 밤 부곡도깨비시장 아케이드 설치 공사 현장을 전격 방문해 공사 지연에 따른 상인들의 피해 상황을 직접 점검하고 대책 마련을 약속했다. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

부곡도깨비시장 아케이드 공사는 지난 2024년 11월 기록적인 폭설로 기존 시설물이 붕괴되는 사고 이후 시민 안전과 환경 개선을 위해 추진됐다. 총 사업비 43억 원이 투입되는 이번 사업은 기존 아케이드와 캐노피 어닝을 병행 설치해 한층 넓고 쾌적한 '광장형 공간'으로 재탄생하게 된다.

김 후보는 "아케이드가 완성되면 비나 눈, 폭염 등 기상 여건과 관계없이 시민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 전국 최고의 전통시장이 될 것"이라며 "단순한 시설 복구를 넘어 지역 상권 활성화의 거점이 되도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

평소 '현장에서 답을 찾겠다'는 철학을 강조해온 김 후보는 이번 야간 점검에서도 실제 상황을 정확히 파악하고 실질적인 해결 방안을 모색하는 데 집중했다.

의왕 부곡도깨비시장 아케이드 착공식 단체기념사진. [사진=김성제 의왕시장 후보 선거캠프]

김 후보는 "밤늦게까지 현장의 목소리를 듣는 것은 시장 후보로서 당연한 도리"라며 "언제나 시민과 상인의 입장에서 문제를 바라보고.결과로 증명하는 '일 잘하는 시장'으로서의 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com