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[프로농구] 박지수 없이도 강했다... KB, 삼성생명 꺾고 통산 3번째 통합 우승

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  • KB가 26일 삼성생명을 80-65로 꺾었다.
  • 시리즈 3승 무패로 4년 만에 통합 우승 차지했다.
  • 박지수 결장에도 강이슬 28점 등 팀플레이로 완승했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3차전 80-65 승리···4년 만에 통합 우승
강이슬 28점 등 5명이 두 자릿수 득점 기록

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = KB가 압도적인 전력과 조직력을 앞세워 4년 만에 여자프로농구 정상에 복귀했다.

KB는 26일 경기도 용인실내체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명을 80-65로 제압했다. 이로써 시리즈 전적 3승 무패를 기록한 KB는 2021-2022시즌 이후 4년 만에 정규리그와 챔피언결정전을 모두 석권하는 통합 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] KB 선수들이 26일 열린 삼성생명과의 챔피언결정전 3차전에서 승리하며 우승을 차지했다. [사진 = WKBL] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

이번 우승으로 KB는 구단 역사상 세 차례 챔피언결정전 우승을 모두 '통합 우승'으로 장식하는 진기록도 세웠다. 정규리그 1위로 포스트시즌에 진출한 KB는 플레이오프에서 우리은행을 상대로 단 한 경기도 내주지 않은 데 이어 챔피언결정전까지 전승으로 마무리하며 압도적인 시즌을 완성했다.

특히 이번 우승은 더욱 의미가 크다. 팀의 중심이자 리그 최고의 센터로 평가받는 박지수가 발목 부상으로 챔피언결정전 전 경기에 결장했음에도, 나머지 선수들이 공백을 완벽하게 메우며 팀 전력을 유지했다.

이날 경기에서도 KB는 시작부터 주도권을 잡았다. 1쿼터 허예은이 연속 외곽포를 가동하며 분위기를 끌어올렸고, 이채은과 강이슬, 송윤하, 사카이 사라까지 고르게 득점에 가세하면서 24-16으로 기선을 제압했다. 반면 삼성생명은 초반부터 실책이 잇따르며 흐름을 내줬다.

[서울=뉴스핌] KB선수들이 26일 열린 삼성생명과의 여자프로농구 챔피언결정전 3차전에서 승리한 후 환호하고 있다. [사진 = WKBL] 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

2쿼터는 사실상 승부의 분수령이었다. 강이슬이 이 쿼터에만 14점을 몰아넣는 폭발력을 선보이며 공격을 이끌었고, KB는 전반을 44-33, 두 자릿수 격차로 마쳤다. 삼성생명은 쉬운 득점 기회를 놓치는 등 공격 효율에서 큰 차이를 보이며 추격의 발판을 마련하지 못했다.

후반 들어서도 흐름은 바뀌지 않았다. KB는 강이슬의 고감도 슈팅과 이채은의 외곽 지원을 앞세워 3쿼터 중반 60-40까지 점수 차를 벌렸다. 특히 강이슬은 균형이 무너진 상황에서도 외곽슛을 성공시키는 등 절정의 컨디션을 과시하며 사실상 승부에 쐐기를 박았다.

4쿼터에서도 KB의 집중력은 흐트러지지 않았다. 양지수가 초반 3점슛으로 분위기를 이어갔고, 허예은 역시 외곽포를 추가하며 상대의 추격 의지를 꺾었다. 안정적인 경기 운영 속에 KB는 끝까지 리드를 지켜내며 15점 차 완승으로 우승을 확정지었다.

[서울=뉴스핌] KB의 허예은이 = 2026.04.26 wcn05002@newspim.com

이날 KB는 특정 선수에 의존하지 않는 균형 잡힌 공격이 돋보였다. 강이슬이 28점 6리바운드로 공격을 이끌었고, 허예은이 12점 8어시스트로 경기 조율에 나섰다. 이채은(14점), 송윤하(11점), 사카이 사라(10점)까지 총 5명이 두 자릿수 득점을 기록하며 완벽한 팀 농구를 구현했다.

반면 삼성생명은 이해란이 19점 5리바운드로 분전했고 하마니시 나나미도 두 자릿수 득점을 올렸지만, 전반적인 전력 차와 조직력의 한계를 극복하지 못했다. 

wcn05002@newspim.com

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