파주시, 2026 우수 공예품 개발 지원사업 신청

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최대 55만 원 지원... 관내 공예품 생산 업체 대상

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 지역 공예품의 발굴과 공예 기술 발전을 위한 '2026년 파주시 우수 공예품 개발 지원사업' 신청을 다음 달 4일까지 받는다고 26일 밝혔다.

파주시청 전경.[사진=파주시]

시는 관내 공예품 생산 업체들을 대상으로 공예품 개발에 필요한 자금을 최대 55만 원까지 지원하며 총 4개 업체를 선정할 계획이다. 대상은 파주시에 사업자 등록을 완료한 공예품 생산 업체로 2026년 제56회 경기도 공예품 대전에 출품할 예정이어야 한다.

또한 지방세 및 세외 수입을 완납한 업체에 한해 신청이 가능하다. 참여를 희망하는 업체는 대한민국 공예품 대전 홈페이지를 통해 온라인 신청서를 제출해야 한다.

공예품 개발 지원사업 신청서, 개인정보 수집 및 행정정보 공동 이용 동의서, 사업자등록증 사본, 평가 항목 증빙자료 등을 구비해 방문 또는 우편으로 제출하면 된다.

서류는 다음 달 4일까지 기업 지원과에 도착한 건에 한해 접수한다. 자세한 내용은 시청 홈페이지에 게시된 공고문을 참고하거나 문의하면 된다.

최대일 기업지원과장은 "이번 사업을 통해 지역 공예품의 경쟁력을 높이고, 우수 공예품 개발을 위한 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com