수원시, 화성행궁과 수원시립미술관서 시각장애인 관람 프로그램 진행

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'2026~2027 수원방문의 해' 맞아 누구나 불편 없이 관광 즐길 수 있는 열린관광지 조성

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 지난 24일 화성행궁과 수원시립미술관에서 시각장애인을 위한 단체 관람 프로그램을 진행했다고 26일 밝혔다.

프로그램 진행 모습. [사진=수원시]

'2026~2027 수원방문의 해'를 맞아 누구나 불편 없이 관광을 즐길 수 있는 열린관광지를 조성하기 위해 마련된 프로그램이다.

김기원 시각장애인 해설 협회장과 경기안마수련원생 등 38명이 참여했다. 화성행궁에서는 문화관광해설사 8명이 동행해 시각장애인의 이해를 돕는 맞춤형 해설을 제공했다. 수원시립미술관에서는 도슨트 설명과 점자책 20권을 활용해 전시 작품을 감상했다.

수원시는 올해 화성행궁 일원을 '열린관광지+'로 조성하고 있다. 주요 사업으로는 ▲화성행궁 통행로 개선 ▲점자 겸용 팸플릿, 촉지·음성 안내판 설치▲수어 가이드 고도화▲무장애 프로그램 '수원화성 여민동락' 운영 등이 있다.

이번 단체관람으로 시각장애인들의 의견을 수렴하고 현재 추진 중인 열린관광지 조성 사업의 모니터링 자료로 활용해 시설과 콘텐츠를 지속해서 보완해 나갈 계획이다.

수원시 관계자는 "시각장애인이 화성행궁의 역사와 미술관의 예술을 깊이 있게 체험할 수 있도록 세심하게 준비했다"며 "누구나 함께 즐길 수 있는 열린관광 환경을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com