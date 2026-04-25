국힘 영덕군수 경선 후폭풍 어디까지

김광열 예비후보, 공천심사 반발...이의신청·재심사 요구

조주홍 예비후보, "경선 불복 흑색선전 중단 촉구...법적대응 예고"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 현직 군수가 국민의힘 공천 심사에 반발하며 이의 신청을 하고 경선에서 군수 공천 티켓을 확보한 후보가 법적 대응을 예고하는 등 경북 영덕군수 국민의힘 공천 경선을 둘러싼 후유증이 만만치 않다. 향후 선거구도에 미칠 영향에 유권자들의 관심이 집중되고 있다.

25일 해당 지역 정치권에 따르면 '6·3 지방선거' 국민의힘 영덕군수 공천 경선에서 고배를 마신 김광열 예비후보는 지난 24일 국민의힘 경북도당 공천관리위원회에 이번 경선 관련 이의 신청을 제기한 데 이어 중앙당 공천관리위원회에 재심 신청서를 제출했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 영덕군수 공천 경선에서 고배를 마신 김광열 예비후보[사진=뉴스핌DB]2026.04.25 nulcheon@newspim.com

또 김 예비후보는 공천 후보로 결정된 조주홍 예비후보의 공직선거법 위반 의혹도 제기했다. 김 예비후보는 전날 자료를 내고 "조주홍 후보의 직계존속이 '금권 부정 경선'에 해당하는 행위를 했다고 주장하며 관련 자료를 첨부했다"고 밝혔다.

또 김 예비후보는 "지난 2025년 6월 영해면의 한 식당에서 조 후보 측이 언론인들과의 식사 자리에서 측근을 통해 현금을 제공했다는 의혹을 제기하고 관련 사실확인서도 제출했다"고 덧붙였다.

김 예비후보는 "이외에도 '금권 부정 경선'으로 의심되는 다른 사례와 증거를 확보하고 있다"며 "조 후보는 불과 5년 전 금권선거로 공직선거법 위반 벌금 250만 원의 판결을 받은 전과가 있다. 군수로 당선되고 동일한 금전 문제로 다시 법정에 오른다면 재선거로 영덕 군민의 혈세가 낭비되는 상황을 배제할 수 없다"고 주장했다.

그러면서 김 예비후보는 "경선 직전의 밀실야합 단일화로 군민들의 의혹이 현실이 되는 상황에 개탄을 금할 수 없다"며 "지금이라도 경북도당 공심위와 중앙당에서 합리적인 심사를 해줄 것"을 촉구했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 영덕군수 후보로 확정된 조주홍 예비후보[사진=뉴스핌DB]2026.04.25 nulcheon@newspim.com

이번 경선에서 국민의힘 영덕시장 공천 티켓을 거머쥔 조주홍 예비후보는 즉각 반박 자료를 내고 '경선 불복 흑색선전을 즉각 중단하라'며 "허위사실 유포는 끝까지 책임을 물을 것"이라며 법적 대응을 예고했다.

조 예비후보는 김광열 예비후보 측이 보도자료에서 조 후보를 '금권 선거' 등 중대 범죄 혐의로 단정하며 여론몰이를 시도한 데 대해 25일, 긴급 반박 보도 자료를 내고 "경선 결과에 불복하기 위한 악의적 흑색선전이자 군민을 기만하는 행위"라며 강하게 규탄했다.

조 예비후보는 "법적 판단도, 수사기관의 결론도 없는 사안을 확정된 사실처럼 유포하는 행위는 후보 개인에 대한 명예훼손을 넘어 공정한 선거 질서와 당의 경선 절차, 그리고 군민의 선택 자체를 흔드는 중대 사안"이라고 지적하고 김 예비 후보가 제기한 의혹에 대해 조목조목 반박했다.

조 예비후보는 김 예비후보 측이 문제 삼는 '문화 탐방' 관련 사안에 대해 "(해당 문화 탐방은) 동천문화재단의 정기 문화 탐방 행사이며 조 후보 측은 해당 행사와 관련해 영덕군선거관리위원회에 사전 질의(2026년 1월29일) 후 공식 회신(2월6일)을 받아 기준에 따라 진행했다"고 반박했다.

조 예비후보는 또 "해당 행사는 2022년과 2024년 등 지속적으로 진행된 연례 사업"이라며 "2025년에는 산불로 불가피하게 취소된 바 있어 특정 시점에 '선거 목적'으로 급조됐다는 주장 또한 사실과 다르다"고 주장했다.

조 예비후보는 또 김 예비후보 측이 추가로 제기한 '2025년 6월경 언론인 관련 금품 제공 의혹'에 대해서도 반박했다.

조 예비후보 측은 "해당 사안은 현재로서는 구체적 경위나 사실관계 자체가 확인되지 않는 주장으로, 기억조차 명확하지 않을 정도의 근거 없는 내용이다"며 "금품 제공 등 불법 행위는 전혀 사실이 아님을 분명히 밝힌다"고 강조했다.

그러면서 조 예비후보는 "근거 없는 '카더라' 식의 폭로를 계속 이어갈 경우 민·형사상 책임을 끝까지 묻겠다"며 법적대응을 예고하고 ▲허위 사실 유포 즉각 중단▲배포된 보도 자료와 게시물 전면 회수▲밀실야합 '금권 선거' 등 단정적 표현에 대한 공개 사과와 정정을 요구했다.

nulcheon@newspim.com