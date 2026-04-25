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국힘 영덕군수 경선 후폭풍 어디까지

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AI 핵심 요약

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  • 김광열 예비후보가 25일 영덕군수 공천 경선 패배 후 이의신청을 했다.
  • 조주홍 예비후보의 금권 부정 의혹을 제기하며 재심을 촉구했다.
  • 조 예비후보는 흑색선전이라며 법적 대응을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김광열 예비후보, 공천심사 반발...이의신청·재심사 요구
조주홍 예비후보, "경선 불복 흑색선전 중단 촉구...법적대응 예고"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 현직 군수가 국민의힘 공천 심사에 반발하며 이의 신청을 하고 경선에서 군수 공천 티켓을 확보한 후보가 법적 대응을 예고하는 등 경북 영덕군수 국민의힘 공천 경선을 둘러싼 후유증이 만만치 않다. 향후 선거구도에 미칠 영향에 유권자들의 관심이 집중되고 있다.

25일 해당 지역 정치권에 따르면 '6·3 지방선거' 국민의힘 영덕군수 공천 경선에서 고배를 마신 김광열 예비후보는 지난 24일 국민의힘 경북도당 공천관리위원회에 이번 경선 관련 이의 신청을 제기한 데 이어 중앙당 공천관리위원회에 재심 신청서를 제출했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 영덕군수 공천 경선에서 고배를 마신 김광열 예비후보[사진=뉴스핌DB]2026.04.25 nulcheon@newspim.com

또 김 예비후보는 공천 후보로 결정된 조주홍 예비후보의 공직선거법 위반 의혹도 제기했다. 김 예비후보는 전날 자료를 내고 "조주홍 후보의 직계존속이 '금권 부정 경선'에 해당하는 행위를 했다고 주장하며 관련 자료를 첨부했다"고 밝혔다.

또 김 예비후보는 "지난 2025년 6월 영해면의 한 식당에서 조 후보 측이 언론인들과의 식사 자리에서 측근을 통해 현금을 제공했다는 의혹을 제기하고 관련 사실확인서도 제출했다"고 덧붙였다.

김 예비후보는 "이외에도 '금권 부정 경선'으로 의심되는 다른 사례와 증거를 확보하고 있다"며 "조 후보는 불과 5년 전 금권선거로 공직선거법 위반 벌금 250만 원의 판결을 받은 전과가 있다. 군수로 당선되고 동일한 금전 문제로 다시 법정에 오른다면 재선거로 영덕 군민의 혈세가 낭비되는 상황을 배제할 수 없다"고 주장했다.

그러면서 김 예비후보는 "경선 직전의 밀실야합 단일화로 군민들의 의혹이 현실이 되는 상황에 개탄을 금할 수 없다"며 "지금이라도 경북도당 공심위와 중앙당에서 합리적인 심사를 해줄 것"을 촉구했다.

'6.3지방선거' 국민의힘 영덕군수 후보로 확정된 조주홍 예비후보[사진=뉴스핌DB]2026.04.25 nulcheon@newspim.com

이번 경선에서 국민의힘 영덕시장 공천 티켓을 거머쥔 조주홍 예비후보는 즉각 반박 자료를 내고 '경선 불복 흑색선전을 즉각 중단하라'며 "허위사실 유포는 끝까지 책임을 물을 것"이라며 법적 대응을 예고했다.

조 예비후보는 김광열 예비후보 측이 보도자료에서 조 후보를 '금권 선거' 등 중대 범죄 혐의로 단정하며 여론몰이를 시도한 데 대해 25일, 긴급 반박 보도 자료를 내고 "경선 결과에 불복하기 위한 악의적 흑색선전이자 군민을 기만하는 행위"라며 강하게 규탄했다.

조 예비후보는 "법적 판단도, 수사기관의 결론도 없는 사안을 확정된 사실처럼 유포하는 행위는 후보 개인에 대한 명예훼손을 넘어 공정한 선거 질서와 당의 경선 절차, 그리고 군민의 선택 자체를 흔드는 중대 사안"이라고 지적하고 김 예비 후보가 제기한 의혹에 대해 조목조목 반박했다.

조 예비후보는 김 예비후보 측이 문제 삼는 '문화 탐방' 관련 사안에 대해 "(해당 문화 탐방은) 동천문화재단의 정기 문화 탐방 행사이며 조 후보 측은 해당 행사와 관련해 영덕군선거관리위원회에 사전 질의(2026년 1월29일) 후 공식 회신(2월6일)을 받아 기준에 따라 진행했다"고 반박했다.

조 예비후보는 또 "해당 행사는 2022년과 2024년 등 지속적으로 진행된 연례 사업"이라며 "2025년에는 산불로 불가피하게 취소된 바 있어 특정 시점에 '선거 목적'으로 급조됐다는 주장 또한 사실과 다르다"고 주장했다.

조 예비후보는 또 김 예비후보 측이 추가로 제기한 '2025년 6월경 언론인 관련 금품 제공 의혹'에 대해서도 반박했다.

조 예비후보 측은 "해당 사안은 현재로서는 구체적 경위나 사실관계 자체가 확인되지 않는 주장으로, 기억조차 명확하지 않을 정도의 근거 없는 내용이다"며 "금품 제공 등 불법 행위는 전혀 사실이 아님을 분명히 밝힌다"고 강조했다.

그러면서 조 예비후보는 "근거 없는 '카더라' 식의 폭로를 계속 이어갈 경우 민·형사상 책임을 끝까지 묻겠다"며 법적대응을 예고하고 ▲허위 사실 유포 즉각 중단▲배포된 보도 자료와 게시물 전면 회수▲밀실야합 '금권 선거' 등 단정적 표현에 대한 공개 사과와 정정을 요구했다.

nulcheon@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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세계 최대규모 베이징모터쇼 개막 [베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 세계 최대 규모의 베이징 모터쇼가 24일 개막했다. 이날 개막한 베이징 모터쇼는 다음 달 3일까지 10일 동안 진행된다. 베이징 모터쇼는 2년에 한 번 개최된다. 그동안 국제 전람 센터에서 개최되었던 베이징 모터쇼는 참여 기업이 증가하면서 국제 전시 센터에서도 동시에 개최됐다. 이로 인해 전시 면적은 기존의 20만㎡에서 38만㎡로 확장됐다. 이는 모터쇼로는 사상 최대 규모다. 베이징 모터쇼에는 21개국의 1000여 개 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 참여한다. 전시 기간 동안 약 100만 명의 방문객이 찾을 것으로 예상되고 있다. 모터쇼에는 모두 1451대의 차량이 전시된다. 이 중 세계 최초 공개 모델(월드 프리미어)은 181대다. 2년 전 모터쇼의 117대에 비해 대폭 늘어났다. 콘셉트카는 71대가 전시된다. 중국 최대 자동차 업체인 비야디(BYD, 比亞迪)는 9분 만에 완전 충전이 가능한 배터리를 선보였다. 해당 배터리를 장착한 차량은 한 번 충전으로 830㎞ 주행이 가능하다. 중국 업체인 체리 자동차는 50가지 이상의 모델을 전시한다. 특히 체리 자동차는 새로 개발한 서브 브랜드인 '쭝헝(縱橫)'이 처음으로 공개되었다. 쭝헝은 럭셔리 하이브리드 오프로드 차량 브랜드다. 지리(吉利)자동차는 산하 브랜드 제품들을 대거 전시했으며, 별도로 기술 전시 부스를 마련해 자율 주행 기술을 선보였다. 스마트카 솔루션을 개발하고 있는 화웨이도 부스를 만들어 20여 대의 차량을 전시했다. 화웨이는 창안 자동차, 둥펑 자동차, 베이징 자동차, 상하이 자동차, 광저우 자동차, 체리 자동차, 제일 자동차, 장화이 자동차 등 8대 국영 자동차 기업과 제휴하여 차량을 출시하고 있다. 이 밖에도 모터쇼에서는 현대차, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW 등 글로벌 자동차 브랜드들도 총출동했다. 폭스바겐 그룹은 폭스바겐, 제타, 아우디를 포함해 총 4개 브랜드 산하 10개 모델을 선보인다. 특히 폭스바겐은 중국 전기차 업체 샤오펑과 협업해 개발한 ID.UNYX 모델의 첫선을 보였다. 폭스바겐 그룹은 올해 순수 전기차, 플러그인 하이브리드차 등 신에너지차(NEV) 20여 대를 출시하는 등 중국 시장 공략을 가속할 구상이다. 메르세데스-벤츠는 중국 자율 주행 기업 모멘타의 자율 주행 기술을 탑재한 신형 S클래스를 전시했다. 현대차는 이번 모터쇼에서 중국 시장에 출시할 아이오닉 전기차 양산 모델의 디자인 및 상품 정보를 처음 공개했다. 구매부터 유지 보수까지 전 과정을 아우르는 전기차 판매 및 서비스 방안도 발표했다. 24일 개막한 베이징모터쇼에서 샤오미의 부스에 취재진이 몰려있다. [사진=시나웨이보 캡처] ys1744@newspim.com 2026-04-24 15:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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