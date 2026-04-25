경기도교육청, 예술과 감성 잇는 '미래형 수업디자인' 가동

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중등 음악·미술 교사 100명 대상 예술교육 직무 연수 성료

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 급변하는 교육 환경에 발맞춰 예술 교과 수업의 혁신을 이끌 '미래형 예술 수업디자인 연수'를 성공적으로 마쳤다.

'미래형 예술 수업디자인 연수'를 성공적으로 마쳤다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 25일 수원 이비스에서 도내 중등 음악·미술 교사 100명이 참여한 가운데 교원의 예술교육 전문성 향상과 교육과정 기반의 역량 강화를 위한 집합 연수를 진행했다고 밝혔다.

이번 연수는 경기도교육청과 남부연수원이 공동으로 기획·운영했다. 지난 15일과 22일 두 차례의 비대면 연수에 이어 25일 대면 연수까지 총 3회에 걸쳐 체계적으로 이뤄졌다.

연수 프로그램은 교사들이 개념 기반 수업 설계 역량을 강화할 수 있도록 다채롭게 구성됐다. 주요 내용은 ▲예술의 본질 이해▲예술 교과와 타 교과 간 융합 수업▲생성형 인공지능(AI) 및 에듀테크 활용 예술 교육▲예술 치유 수업▲전통 및 지속 가능한 예술 등이다.

특히 이번 연수는 이론에 그치지 않고 실습을 병행해 학교 현장에서 즉각적인 수업 적용이 가능하도록 했다. 또한 수석교사와 예술가, 현직 교사가 강사진으로 함께 참여해 현장감 있는 수업 사례를 공유하며 참여 교사들의 큰 호응을 얻었다.

도교육청은 이번 연수가 교원들의 예술교육 전문성을 한 단계 높이는 계기가 된 만큼, 이를 바탕으로 학생들의 일상에 예술적 감수성이 스며들 수 있도록 적극적인 지원을 이어갈 방침이다.

학생들의 일상에 예술적 감수성이 스며들 수 있도록 적극적인 지원을 이어갈 방침이다. [사진= 경기도교육청]

경기도교육청 관계자는 "미래 예술교육을 선도하기 위해서는 교원의 역량 강화가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 교사들이 수업 전문가로서 성장할 수 있는 다양한 기회를 마련해 예술과 감성이 살아있는 경기 교육을 만들어가겠다"고 전했다.

beignn@newspim.com