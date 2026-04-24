[KPGA] 최찬, 우리금융 챔피언십 2R 깜짝선두...11년 만의 첫 우승 도전

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬이 깜짝 선두로 치고 나왔다.

최찬은 24일 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽 밸리·서원 코스(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십 2라운드에서 보기 1개를 범했지만, 7개의 버디를 잡아내며 6언더파 65타를 기록했다. 전날 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 기록한 최찬은 중간 합계 10언더파 132타로 단독 1위로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최찬이 24일 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽 밸리·서원 코스에서 열린 KPGA 투어 우리금융 챔피언십 2라운드 11번 홀에서 티샷을 하고 있다. [사진=KPGA] 2026.04.24 iaspire@newspim.com

2015년 KPGA 투어 정회원으로 입회한 최찬이 11년 만에 우승에 도전한다. 2015년 4월 준회원으로 입회했고, 그해 8월 정회원까지 성공했다. 하지만 이후 주로 챌린지 투어 무대를 누볐다. 2022년에 비로소 투어 무대에서 뛰었다. 하지만 최고 성적은 공동 7위였다. 2022년 17개 투어 대회 중 컷통과는 3개 대회 뿐이었다.

이후 병역 의무를 다하고 돌아온 최찬은 2025년 다시 투어 무대에 복귀했고, 13개 대회에서 6개 대회 컷 통과 했다. 지난해 11월 KPGA 투어챔피언십 in JEJU에서 공동 4위를 기록하며 가능성을 보여줬다.

최찬의 반등은 지난주 투어 시즌 개막전인 DB손해보험 프로미 오픈에서도 엿볼 수 있었다. 1라운드 버디 8개를 몰아치는 등 5언더파로 공동 1위에 올랐다. 최종 라운드가 아쉬웠지만, 가능성을 보여줬다.

2라운드 선두로 나선 최찬은 "샷마다 집중해서 치자는 생각으로 플레이에 임했는데 다행히 대회 중에 샷 감각이 돌아와서 그린 공략이 잘 됐다"며 "핀 위치가 너무 어려워서 공략법을 많이 고민하면서 경기했다. 내리막이나 쇼트 사이드 실수만 하지 않으면 좋겠다는 생각으로 공략했는데 전략대로 잘 풀렸다"고 소감을 전했다.

최종 라운드까지 지금의 기세를 이어가는 게 중요하다. 최찬은 "직전 대회에서는 아쉽게도 마지막까지 선두를 지키지 못했다. 이번 대회 때는 더 집중해서 경기에 임하겠다"며 "올시즌 목표는 당연히 우승이다. 올 시즌 KPGA 투어에서 첫 우승을 꼭 달성하고 싶다"고 강조했다.

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