[프로농구] '숀-최 48점' KCC, 정관장에 완승... 4강 PO 1차전 승리

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '스타 군단' 부산 KCC의 기세가 4강에서도 멈추지 않았다.

KCC는 24일 안양 정관장 아레나에서 열린 2025-2026시즌 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 정관장을 91-75로 꺾었다. 역대 4강 PO에서 1차전을 이긴 팀이 56번 중 44번 챔피언결정전에 오르는 확률인 78.6%를 선점했다.

승리의 중심에는 '숀-최 콤비'가 있었다. 숀 롱은 27점 14리바운드로 골밑을 지배했고, 최준용은 3점슛 3개 포함 21점 9리바운드 4어시스트로 내외곽을 오가며 맹활약했다. 허웅도 3점슛 2개를 포함해 15점을 보태며 외곽에서 힘을 실었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 숀 롱이 24일 2025-2026시즌 프로농구 4강 플레이오프 1차전 정관장전에서 마크를 피해 슛을 노리고 있다. [사진=KBL] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

허훈의 3점포로 포문을 연 KCC는 숀 롱의 연속 골밑 득점, 허훈·송교창의 추가 득점을 묶으며 순식간에 두 자릿수 리드를 잡았다. 전성현의 3점슛으로 반격한 정관장을 따돌리고 1쿼터를 31-25로 마쳤다.

2쿼터에도 흐름은 비슷했다. KCC가 숀 롱과 허웅을 앞세워 한때 44-35까지 달아났지만, 정관장은 오브라이언트의 3점슛과 아반도의 연속 득점으로 순식간에 한 점 차까지 추격했다. 쿼터 막판 최준용의 팁인 득점이 나오며 전반은 KCC의 46-43 리드로 끝났다.

승부는 3쿼터에 갈렸다. 한승희의 3점슛으로 정관장이 잠시 균형을 맞췄지만, KCC는 숀 롱의 연속 득점과 최준용의 3점슛 두 방, 허웅의 골밑 득점을 더해 67-53까지 점수 차를 벌렸다. 박지훈의 3점포 연속 성공으로 정관장이 버텼지만, 3쿼터 스코어는 71-61로 승부의 추가 KCC 쪽으로 기울었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KCC 최준용이 24일 2025-2026시즌 프로농구 4강 플레이오프 1차전 정관장전에서 득점을 올리고 환호하고 있다. [사진=KBL] 2026.04.24 psoq1337@newspim.com

4쿼터 들어 KCC는 숀 롱의 골밑 폭격으로 14점 차까지 도망가며 사실상 승기를 잡았다. 최준용의 절묘한 패스를 받은 숀 롱이 연속 득점을 올리면서 스코어는 한때 84-66까지 벌어졌고, 정관장은 야투 난조 속에 반전의 실마리를 찾지 못했다.

정관장은 조니 오브라이언트가 18점 6리바운드, 렌즈 아반도가 12점 6리바운드, 전성현이 3점슛 3개 포함 11점으로 분전했으나 리바운드 싸움과 후반 공격력에서 밀리며 첫 경기를 내줬다. 정규리그 상대 전적 5승 1패 우위를 점하고도 홈 1차전에서 완패한 정관장은 시리즈 흐름을 바꾸기 위해 2차전부터의 반격이 절실해졌다.

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