'신규원전 유치' 영덕군, 지원계획서 제출

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본격 유치 절차 돌입..."결집된 추진동력 바탕 반드시 성사시킬 것"

[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = '신규 원전 유치'에 나선 경북 영덕군이 원전 유치 관련 지자체 지원계획서를 공식 제출하고 본격적인 유치 절차에 돌입했다고 24일 밝혔다.

이번 지자체 지원 계획서 제출은 한국수력원자력(한수원)의 요구에 따른 것이다.

신규 원자력발전소 건설 지원을 위한 영덕군 지원계획 수립 용역 최종보고회.[사진=영덕군]2026.04.24 nulcheon@newspim.com

영덕군에 따르면 이번 '신규 원전 유치' 공모는 부지 적정성, 환경성, 건설 적합성, 주민 수용성 등을 종합적으로 평가해 최종 후보지를 선정하게 된다.

이에 따라 영덕군은 이번에 한수원에 제출한 지자체 지원 계획서를 통해 부지 여건과 주민 수용성, 행정 지원 체계, 산업 연계 전략 등을 포함한 종합 계획을 제시하고 실제 사업 추진이 가능한 준비된 지역임을 강조한 것으로 전해졌다.

영덕군이 내세우는 가장 큰 강점은 '이미 검증된 부지'다. 과거 천지 원전 추진 과정에서 지질 조사, 환경 검토, 토지 보상, 전원 개발 지역 고시까지 완료돼 입지 검증이 사실상 마무리된 상태라는 평가다.

실제 영덕읍 석리·노물리·매정리와 축산면 경정리 일원 약 98만 평 규모의 부지는 이번 대형 원전 건설은 물론 향후 확장까지 가능한 충분한 면적을 갖추고 있다.

특히 해당 부지는 고지대에 위치해 자연재해에 대한 안전성을 확보했으며, 인근 원전과 연계된 송전망과 교통 인프라를 기반으로 건설과 운영 여건도 우수하다는 분석이다.

지역 전체가 결집된 추진 동력도 중요한 경쟁력이다.

지난 2월 여론 조사에서 군민의 86.18%가 유치에 찬성한 가운데, 영덕군의회는 유치 신청 동의안 조기 의결과 촉구 결의문 채택으로 협력 의지를 공식화했다. 또 범군민 유치위원회를 중심으로 민간 참여가 확산되며 강한 지지 기반이 형성되고 있다.

행정 대응 측면에서도 준비가 이어지고 있다.

영덕군은 신규 원전 유치 TF를 중심으로 부지 공모 대응과 유치 절차를 추진해 왔다.

하반기 전담 조직을 구성해 인허가, 주민 소통, 산업 연계를 아우르는 대응 체계를 마련할 계획이다.

또 경북도와 공동 대응을 바탕으로 정책 기획과 실행을 연계하는 체계도 정비하고 있다.

영덕군은 과거 천지 원전 추진 당시 연계 산업과 인구 증가에 대비해 사업비 500억 원 규모의 영덕 제2농공단지, 영덕읍 우곡 택지, 강구면 오포 택지의 조성 경험을 바탕으로 신규 원전 배후 산업 단지 조성과 에너지 산업 기반 확장을 함께 추진한다는 계획이다.

풍력 중심의 '경상북도 에너지 산업 융복합 단지'에 신규 원전을 더해 안정적인 기저 전원을 확보하고 에너지 믹스를 기반으로 수소, ESS, 전력 기자재, 해양 에너지 등 미래 산업으로 확장해 동해안 대표 에너지 산업 거점으로 도약을 추진한다는 구상이다. 또 '영덕군 원자력 산업 육성 및 지원 조례' 제정을 통해 이를 제도적으로 뒷받침한다는 방침이다.

영덕군 관계자는 "이번 지원 계획서 제출은 신규 원전 유치를 위한 실질적인 출발점"이라며 "결집된 추진 동력을 바탕으로 반드시 유치 성과로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

앞서 영덕군은 지난 3월 27일 한국수력원자력에 신규 원전 후보 부지 유치 신청서를 제출했다. 신청 대상은 총 2.8GW 규모의 APR1400 2기로 최종 부지 선정 결과는 6월 말 발표될 예정이다.

선정 시 2027년 예정 구역 고시, 2029년 실시 계획 승인, 2031년 착공을 거쳐 2037~2038년 준공까지 단계적으로 추진된다.

nulcheon@newspim.com