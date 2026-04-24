부진경자청, 콜드체인 중심 물류 활성화 논의…Tri-Port 연계 전략 구체화

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부산항 배후단지 물류혁신 TF회의 개최

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청은 24일 부산항 신항 배후단지 나이가이부산물류센터 웅동지점에서 글로벌 물류혁신 TF회의를 열고 콜드체인 중심 고부가가치 복합물류 활성화 방안을 논의했다.

동북아 콜드체인 허브 원년으로 Tri-Port(항만·공항·배후단지) 연계 전략을 수립하고 투자 기반을 마련하기 위해 열렸다.

박성호 부산진해경제자유구역청장(앞줄 왼쪽 다섯 번째)이 24일 나이가이은산로직스에서 열린 BJFEZ 물류혁신 TF 회의에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.04.24

홍진근 동원로엑스냉장 대표, 이경민 동방물류센터 대표, 정지영 디더블유국제물류센터 대표 등 기업인과 KMI, 경남연구원, 동의대·동명대·인제대·부경대 연구자, BPA, 부산항신항배후단지물류협회, 부산시창고업협회 관계자 등 20여 명이 참석했다.

일본 나이가이트랜스라인 그룹 한국 거점으로 냉동·냉장·일반 화물 복합 처리 시설 운영 중이다. 지난해 10월 웅동지점 냉동창고 17,930평 증축, 157억원 매출로 부산항 신항 배후단지 콜드체인 대표 기업으로 부상했다.

동의대 조삼현 교수는 신선물류 수요 대응 인프라 확충과 생태계 조성 필요성을 제시했다. 삼일회계법인 유옥동 전무는 Sea&Air 통합물류체계, 제도 개선, 투자 인센티브를 강조했다.

입지·인프라 구축, 타깃 산업 유치, 보세·검역·통관 개선, 콜드체인 기술 실증구역 지정 등 단계적 허브 구축 전략이 논의됐다.

경자청은 TF 결과를 바탕으로 2026년 하반기 고부가가치 복합물류 발전 연구용역을 추진해 통합물류체계, 제도·인프라 개선, 인센티브 마련 등을 실행한다.

박성호 청장은 "글로벌 물류기업 입주 강점"이라며 가덕도신공항·진해신항 연계 Sea&Air 콜드체인 체계 구축과 연구용역 정책 도출을 추진하겠다고 강조했다.

부산진해경제자유구역청이 주도한 TF회의는 Tri-Port 기반 콜드체인 허브 전략을 구체화하며 고부가가치 물류 산업 육성을 본격화했다. 연구용역으로 실효성 정책이 도출될 전망이다.

news2349@newspim.com