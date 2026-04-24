창원시, 생활지원금·피해지원금 지급 체계 점검…취약계층 지원 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

차등 지급 취약계층 최대 60만 원 지원

찾아가는 신청 서비스로 사각지대 해소

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 경남도민 생활지원금과 고유가 피해지원금의 원활한 지급을 위해 읍면동 현장 준비상황을 사전 점검했다.

시는 24일 두 개의 대규모 지원사업이 동시에 추진됨에 따라 초기 신청 혼잡과 민원 발생을 줄이고 신속한 지급 체계를 확보하기 위해 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

장금용 경남 창원시장 권한대행(가운데)이 '경남도민 생활지원금'과 '고유가 피해지원금'의 원활한 지급을 위해 읍면동 접수창구 등 현장 준비상황을 사전 점검하고 있다.[사진=창원시] 2026.04.24

경남도민 생활지원금은 2026년 3월 18일 기준 창원시에 주민등록을 둔 약 100만 명을 대상으로 1인당 10만 원이 지급되며 총 규모는 약 1010억 원이다. 신청은 4월 30일부터 6월 30일까지 온라인과 읍면동 방문을 통해 가능하다.

고유가 피해지원금은 국민 약 70%를 대상으로 소득 및 지역에 따라 차등 지급된다. 일반 국민은 1인당 15만 원, 취약계층은 최대 50만~60만 원까지 지원받는다. 신청은 카드사와 지역사랑상품권 앱, 읍면동 행정복지센터 등을 통해 가능하며 1차는 4월 27일부터 5월 8일, 2차는 5월 18일부터 7월 3일까지 진행된다.

시는 원활한 사업 추진을 위해 55개 읍면동에 392개 접수 창구를 설치하고 보조 인력 400여 명을 투입하는 등 현장 대응체계를 구축했다. 전담 콜센터 운영과 전산장비 및 지급수단 확보도 마쳤다.

또 거동이 불편한 시민을 위한 '찾아가는 신청 서비스'를 병행 운영해 사각지대를 최소화할 계획이다. 이번 점검에서는 접수창구 운영 상태와 동선 관리, 대기 인원 분산 대책 등을 중점적으로 확인했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "두 지원금이 동시에 추진되는 만큼 현장 혼선 없이 안정적으로 지급하는 것이 중요하다"며 "철저한 사전 준비와 현장 중심 대응으로 시민 불편을 최소화하고 신속한 지급에 만전을 기하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com