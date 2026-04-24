광주 기초의원 '69→73명' 확대…일부 선거구서 유권자 '혼란'

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공직선거법 개정 반영해 '기초의원 선거구' 획정

비아동, 광역·기초별로 다른 기준…"박탈감 느껴"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 공직선거법 개정에 따라 광주지역 기초의원이 69명에서 73명으로 4명 늘어났다.

광주시의회는 24일 제343회 본회의를 열고 '광주시 자치구의회 의원정수 등에 관한 조례 일부개정조례안'을 의결했다.

광주시의회 본회의장. [사진=박진형 기자]

조례안은 기초의원 정수를 기존 69명(지역구 60명·비례 9명)에서 73명(지역구 63명·비례 10명)으로 변경하는 내용이 담겼다.

의원 정수가 늘어난 선거구는 ▲서구 다 2명→3명 ▲남구 나 3명→4명 ▲광산구 나 3→4명 등이다.

비례대표의 경우, 북구 선거구가 기존 2명에서 3명으로 증가됐다.

광산구 라선거구(3명)는 지난 2022년 시범 실시된 중대선거구가 그대로 유지됐다.

선거구 명칭도 일부 바뀌었다. 북구 라 선거구는 '바' 선거구로, 마 선거구는 '라' 선거구로, 바 선거구는 '마' 선거구로 각각 바뀌었다.

전남까지 포함하면 광주특별시 기초의원 정수는 320명 규모로 경기도(465명)와 서울(426)명에 이어 세 번째 수준에 해당한다. 다만 이번 선거구 획정을 두고 유권자 사이에서는 극심한 혼란이 빚어지고 있다는 지적도 나온다.

대표적인 사례가 비아동이다.지난 2022년 지방선거에서 광역의원 광산구 제3선거구와 기초의원 라 선거구는 비아동·신가동·신창동으로 구역이 동일했다.

오는 6·3 지방선거에서는 중대선거제 도입에 따라 제3선거구가 비아동·첨단동·하남동·임곡동·수완동으로 확대· 통합됐고, 제4선거구는 신가동·신창동으로 구역이 줄었다.

반면 라 선거구는 비아동·신가동·신창동으로 그대로다.

이귀순 광주시의원은 "비아동 주민은 광역의원 선거에서는 첨단·수완권과 함께 투표하고 기초의원 선거에서는 신가·신창과 묶여 투표해야 하는 상황에 놓였다"고 지적했다.

이어 "같은 지역 주민이 선거마다 다른 기준을 적용받는 것은 납득하기 어렵고 유권자의 권리를 스스로 약화시키는 결과"라고 비판했다.

그러면서 "비아동 주민들이 느끼는 소외감과 박탈감은 더 이상 외면할 수 없는 수준"이라며 "향후 선거구 획정 과정에서 주민 의견이 실질적으로 반영돼야 한다"고 촉구했다.

bless4ya@newspim.com