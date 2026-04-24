박완수 경남지사, 통도사 문화공간 기공식 참석…순례공간 분리 강조

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양산 통도사 문화공간 건립 306억원 투자

유네스코 권고 반영해 전시·편의시설 구축

[양산=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 24일 양산 통도사 제1주차장에서 열린 양산 통도사 문화공간 건립사업 기공식에 참석했다고 밝혔다.

기공식에는 박완수 도지사를 포함해 지역 인사, 불교계 관계자, 도민 등 300여 명이 참석했다.

박완수 경남지사가 24일 양산 통도사 제1주차장에서 열린 '양산 통도사 문화공간 건립사업 기공식'에서 축사하고 있다.[사진=양산시] 2026.04.24

박완수 경남지사는 축사를 통해 "통도사는 세계유산으로 보존과 활용 책임이 큰 자산"이라며 "이번 사업으로 순례공간과 문화공간을 분리해 방문객 편의와 전시·교육 기능을 갖춘 지역 문화거점으로 도약한다"고 말했다. 이어 "국가유산청, 양산시와 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.

양산 통도사 문화공간 건립사업은 세계유산 통도사의 가치 보존과 방문객 편의 강화를 위해 추진된다. 지난 2022년부터 2027년까지 총 306억원(국비 153억, 도비 46억, 시비 107억)이 투입되며, 전시실·도서관·세미나실 등 문화시설과 공양간·카페테리아 등 편의시설 2개 동을 건립한다.

사업은 사찰 내 방문객 집중 완화와 순례·휴게 공간 분리를 위한 유네스코 권고를 반영했다. 세계유산 보존과 활용을 동시에 실현하는 모범으로 기대된다.

도는 세계유산 보존과 지역 문화관광 활성화를 위한 지원사업을 지속 추진할 계획이다.

경남도가 주최한 양산 통도사 문화공간 기공식에서 박완수 도지사가 보존·활용 강조하며 사업 지원을 약속했다. 유네스코 권고를 반영한 이 사업은 2027년 완공을 목표로 지역 문화거점 역할을 할 전망이다.

news2349@newspim.com