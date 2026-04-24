함양군, AI 기반 산불 예방 ICT 플랫폼 구축…산불 대응 체계 고도화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

불법 소각 행위 적발·드론 감시 강화

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군은 인공지능(AI) 기반 산불 예방 정보통신기술(ICT) 플랫폼을 구축·운영하며 산불 대응 체계를 고도화했다고 24일 밝혔다.

경남 함양군이 산불 예방을 위해 인공지능(AI) 기반 산불예방 정보통신기술(ICT) 플랫폼을 구축·운영하며 실효성 있는 산불 대응체계를 강화하고 있다.[사진=함양군] 2026.04.24

해당 플랫폼은 지역 내 산불 감시용 폐쇄회로(CC)TV 영상을 AI가 실시간 분석해 연기와 불꽃 등 이상 징후를 자동 감지하고, 이를 담당 공무원에게 문자로 즉시 전송하는 방식이다. 이를 통해 산불 발생 가능성을 조기에 포착하고 초기 대응 속도를 높였다.

군은 이 시스템을 활용해 불법 소각 행위를 적발하고 과태료를 부과하는 등 가시적 성과를 내고 있다. 기존 인력 중심 단속의 한계를 보완하고, 과학적 감시 기반 행정으로 전환했다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

드론을 활용한 감시도 병행하고 있다. 산림 인접지와 취약지역을 중심으로 집중 점검을 실시해 감시 사각지대를 줄이고 입체적 대응체계를 구축하고 있다.

허인호 산림녹지과장은 "AI 기반 ICT 플랫폼과 드론 감시를 통해 산불 예방의 정확성과 신속성이 크게 향상됐다"며 "불법 소각에 대해서는 엄정 대응하고, 산불로부터 안전한 지역 조성에 주력하겠다"고 말했다.

군은 앞으로도 상시 모니터링과 단속을 강화해 산불 발생 요인을 사전에 차단하고, 군민 안전과 산림자원 보호를 위한 예방 중심 정책을 지속 추진할 방침이다.

yun0114@newspim.com