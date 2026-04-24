韩国将迎来"5月家庭月" 首尔市启动"汉江庆典之春"系列活动

纽斯频通讯社首尔4月24日电 韩国首尔市政府24日表示，将于5月2日至10日在汉江沿线举办"2026汉江庆典·春季篇"，由此拉开全年"四季汉江庆典"活动序幕。

汝矣岛汉江公园。【图片=首尔市提供】

今年汉江庆典将以家庭参与型春季活动"哈哈呵呵汉江"为开端，随后还将于夏季（8月1日至16日）、秋季（10月17日至25日）和冬季（12月19日至27日）陆续推出符合季节特色的系列项目，持续丰富市民休闲文化生活。

本次春季庆典将以二村、汝矣岛、盘浦等汉江公园区域为主要会场，设置亲子互动、水上体验、夜间观光、文化演出等多项活动。

在二村汉江公园，主办方将推出"汉江星光小剧场"活动，通过传统演艺形式重新演绎韩国经典儿歌《山中豪杰》，并设置主题布景、拍照区等互动空间，供家庭游客体验。活动将于5月9日至10日举行，免费向公众开放。

今年新设的"婴儿车大游行"也将首次亮相。参与家庭可将婴儿车装饰成动物主题造型，在二村汉江公园林荫步道进行约1.2公里巡游。主办方还将提供现场摄影及装饰材料服务。

盘浦汉江公园则将推出多项水上休闲项目，包括游艇、皮艇、观光船等，并结合春季景观推出水上野餐、烟花观赏等体验活动。与此同时，"无噪音瑜伽"活动也将举行，参与者通过佩戴无线耳机，在汉江边进行沉浸式瑜伽与冥想体验。

此外，首尔市还将于5月1日至6月6日期间每周五、周六举办"汉江夜游·春季篇"，由专业讲解员带领游客沿盘浦和汝矣岛路线夜间徒步，欣赏汉江夜景及沿岸地标景观。

文化演出方面，位于广津桥下方观景空间"广津桥8号街"将于5月2日晚举行"落日舞台"音乐会，演出内容包括手风琴和吉他合奏，免费向市民开放。

首尔市政府表示，希望通过全年四季庆典进一步提升汉江作为城市公共空间的活力，为市民和游客提供更多亲近自然、享受文化生活的机会。

汉江横贯首尔市中心，是韩国首都最具代表性的城市景观与休闲空间之一。近年来，首尔市持续推进汉江沿岸文化旅游资源开发，打造多样化城市节庆品牌。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社