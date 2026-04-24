광주시, '광주산업 르네상스 TF' 회의서 통합경제권 논의

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AI·모빌리티·반도체 '신 경제지도' 그림

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 광주·전남 통합이라는 시대적 흐름에 발맞춰 지역산업의 지형도를 새롭게 그리고 있다.

광주시는 24일 시청 중회의실에서 '광주산업 르네상스 전담팀(TF) 2차 회의'를 열었다고 밝혔다.

르네상스 전담팀(TF) 2차 회의. [사진=광주시] 2026.04.24 bless4ya@newspim.com

이번 회의는 김영문 문화경제부시장을 비롯해 광주테크노파크·인공지능산업융합사업단·광주미래차모빌리티진흥원·한국광기술원 등 핵심기관 관계자가 참여해 통합 이후의 실질적 협업방안을 공유했다.

광주테크노파크는 전남과 협력해 지역 주력산업을 육성하고 양자클러스터 공모 등을 공동으로 기획하는 방안을 제안했다.

인공지능산업융합사업단은 국가 AI데이터센터를 중심으로 전남광주특별시를 인공지능 혁신거점을 조성하는 비전을 공유했다.

광주미래차모빌리티진흥원은 광주의 완성차 제조 역량과 전남의 소재·부품 및 해상풍력 등 에너지 기반을 결합한 '미래 모빌리티 산업 생태계' 조성을 목표로 내걸었다.

이들은 행정과 경제의 경계를 허무는 것이 지역 경쟁력 강화의 핵심이라는 데 깊이 공감했다.

특히 단순한 물리적 통합을 넘어 기관 간 명확한 역할 분담을 통해 중복 투자를 방지하고 효율적인 산업 육성 체계를 만드는 것이 필수적이라는 데 의견을 모았다.

광주시는 르네상스 전담팀을 산업혁신의 지휘본부로 운영하며 정기적인 회의를 통해 정책을 보완하고 통합 환경에 최적화된 산업 모델을 지속해 발굴해 나갈 계획이다.

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