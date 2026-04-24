경과원, AI와 XR 기술 기반 치료 방식·경기도 산업 육성 전략 제시

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'디지털치료제(DTx) 산업·정책 동향분석 및 경기도 시사점' 보고서 발간

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 디지털치료제 산업과 정책 흐름을 분석한 '디지털치료제(DTx) 산업·정책 동향분석 및 경기도 시사점' 보고서를 발간해 AI와 XR 기술 기반 치료 방식과 경기도 산업 육성 전략을 제시했다고 24일 밝혔다.

경과원 전경. [사진=경과원]

이번 보고서는 약물 중심 치료에서 소프트웨어 기반 치료로 의료 환경이 빠르게 바뀌는 흐름에 대응하기 위해 발간됐다.

특히 디지털치료제가 낮은 개발비용과 짧은 개발기간, 높은 안전성을 기반으로 기존 신약의 한계를 보완하는 3세대 치료제로 부상하고 있다는 점에 주목했다.

디지털치료제는 질병 예방과 관리, 치료를 위해 사용하는 소프트웨어 의료기기다.

기존 1세대 치료제인 저분자 합성 의약품(알약)과 2세대 치료제인 바이오 의약품(주사제)을 잇는 3세대 치료제로 주목받고 있다.

환자는 스마트폰 앱이나 가상현실 프로그램을 통해 치료에 참여한다.

불면증 환자는 수면 습관을 개선하고, 우울증 환자는 가상 환경을 활용해 심리 상태를 조절한다.

기존 약물 중심 치료와 달리 행동 변화를 기반으로 치료 효과를 높이는 방식이다.

개발 기간이 기존 신약 대비 크게 짧다.

신약은 15년 이상 소요되지만 디지털치료제는 약 4년 수준으로 단축됐다. 비용 절감과 낮은 부작용도 강점으로 꼽힌다.

글로벌 시장 역시 빠르게 성장하고 있다.

보고서에 따르면 디지털치료제 시장은 2030년 약 173억 달러 규모로 확대되며 연평균 20% 이상의 성장세가 예상된다.

국내에서도 불면증 치료제 '솜즈'를 포함해 지난해 기준 14개 제품이 식품의약품안전처 허가를 받으며 본격적인 상용화 단계에 진입했다.

이러한 흐름 속에서 경기도는 산업을 선도할 기반을 갖춘 지역으로 평가됐다.

전국 의료기기 기업의 약 42%가 도내에 집적돼 있다.

IT와 바이오 산업 기반, 대형병원 임상 인프라, 1,400만 인구 데이터 환경도 확보됐다.

이를 바탕으로 연구개발부터 임상, 사업화까지 이어지는 전주기 생태계 구축이 가능하다는 분석이다.

또한 전국 최초로 '경기도 디지털의료제품 산업 육성 및 지원 조례'를 제정해 산업 육성을 위한 제도적 기반을 선제적으로 확보한 점도 강점으로 꼽혔다.

보고서는 경기도 정책 방향으로 공공의료와 산업을 연계한 전략을 제시했다.

의료 취약계층을 대상으로 불면증, 우울, 불안 질환에 디지털치료제를 적용하고 비용을 지원하는 '디지털 복지 모델'을 도입해 공공의료 효율성을 높이는 방안을 제시했다.

동시에 도내 기업이 임상 데이터와 기술을 연계해 신속히 시장에 진입할 수 있도록 지원하는 전략도 제안했다.

자문단 운영과 교육, 컨설팅을 통해 규제 대응 역량을 강화하는 방안도 담았다.

김현곤 경과원장은 "디지털치료제는 기존 의료 체계를 변화시키는 핵심 기술"이라며 "경기도는 관련 제도를 선제적으로 마련한 만큼 기업 진입장벽을 낮추고 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.

한편, 경과원은 매년 산업·경제·신기술 분야 주요 이슈를 분석한 보고서를 발간하고 있으며, 이번 보고서는 경과원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com