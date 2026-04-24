감성코퍼레이션 '스노우피크 어패럴', 중국 광저우 쥐롱완점 오픈

스노우피크 어패럴 쥐롱완점, 중국 단일 매장 최대 실적

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션이 중국 광저우 핵심 상권에 오픈한 스노우피크 어패럴 매장이 첫날 약 2억원 매출을 올리며 성공적인 시장 안착을 예고했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 19일 그랜드 오픈한 스노우피크 어패럴 광저우 쥐롱완점은 개장 당일 매출 2억 2000만원을 기록했다. 중국 내 단일 매장이 하루 만에 2억원대 매출을 달성한 것은 브랜드 진출 이래 처음이다. 쥐롱완점은 광저우 랜드마크인 타이구리 백화점에 위치한 382제곱미터(약 116평) 규모의 복층 매장으로, 상하이 첸탄타이구리점에 이은 두 번째 타이구리 백화점 입점이다.

특히 이번 매장은 자연과 일상의 조화를 강조하는 브랜드 철학을 담아 내추럴 럭셔리 콘셉트로 조성됐다. 스노우피크 고유의 지식재산권(IP)을 활용한 의류와 캠핑 장비 라인업을 동시에 배치해 현지 소비자들의 높은 호응을 이끌어냈다.

인파가 몰린 스노우피크 어패럴 광저우 쥐롱완점 입구모습. [사진=감성코퍼레이션]

또한 감성코퍼레이션의 중국 확장세는 최근 가속화되는 양상이다. 최근 광저우 UC점(약 700제곱미터·212평)을 개점한 데 이어 쥐롱완점까지 연이어 선보이며 속도전을 펼치고 있다. 광저우는 현지 파트너사인 비인러펀의 본사가 위치한 상징적인 지역으로, 단기간 내 대형 매장을 연달아 개점한 것은 양사의 파트너십과 현지 유통 실행력이 본궤도에 올랐음을 의미한다.

회사는 광저우 매장의 성공을 기점으로 충칭, 샤먼 등 주요 1선 및 신1선 도시의 핵심 쇼핑몰을 집중 공략할 계획이다. 300제곱미터 이상의 대형 매장을 순차적으로 늘려 프리미엄 브랜드로서의 입지를 굳힌다는 전략이다.

아울러 실적 성장의 또 다른 축은 모델 효과로 분석된다. 지난해 글로벌 K팝 아티스트를 브랜드 모델로 발탁한 이후 강력한 팬덤의 구매력이 매출로 직결되고 있다. 실제로 상하이 등 주요 거점 매장에서는 모델 관련 화보 공개 이후 제품 품절 사태가 발생하는 등 브랜드 인지도와 매출이 동반 상승하는 추세다.

감성코퍼레이션 관계자는 "상하이와 광저우 등 주요 거점 도시를 중심으로 프리미엄 입점 전략을 펼치고 있다"며 "현지 파트너사인 비인러펀의 강력한 오프라인 네트워크를 활용해 중국 전역으로 확대하고 글로벌 라이프스타일 아웃도어 브랜드로서의 입지를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com