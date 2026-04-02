감성코퍼레이션, 창사 첫 현금배당 180억원 결정

주당 200원·배당성향 50% 이상, 주주환원 정책 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션은 이사회 결의를 통해 보통주 1주당 200원의 현금배당을 결정했다고 2일 밝혔다.

회사에 따르면 지난해 사상 최대 실적 경신에 힘입어 창사 최초 현금배당을 결정했다. 배당금 총액은 자기주식을 제외하고 약 180억원 규모다. 배당기준일은 지난 3월 31일이며 배당금은 오는 23일 지급될 예정이다. 이번 배당에 따른 현금배당성향은 50% 이상이다. 이는 회사가 앞서 발표했던 주주환원율 목표치를 배당만으로 충족하는 수치다.

특히 그동안 자기주식 취득 및 소각을 주로 진행했던 감성코퍼레이션이 주주환원정책의 다양화를 시도했다는 점에서 의미가 있다. 이는 올해 본격적인 중국 진출에 앞서 주주환원정책을 강화함으로써 자본시장에서 사업의 신뢰도를 높이려는 전략으로 풀이된다.

감성코퍼레이션 로고. [사진=감성코퍼레이션]

감성코퍼레이션 관계자는 "이번 배당은 회사가 추구하는 기업가치제고 정책의 기조를 보여준다"며 "개정 상법에 따른 정부의 배당 활성화 정책에 발맞춰 주주들이 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있도록 조치했다"고 설명했다.

아울러 "올해는 국내 매출의 견조한 성장과 함께 중국 타이구리, 완상청 입점, 온라인 판매 채널 신설 등 글로벌 실적이 본격화되는 시기"라며 "실적 성장을 바탕으로 주주와 회사가 동반 성장하는 선순환 구조를 정착시키겠다"고 말했다.

한편 감성코퍼레이션은 재작년 12월 '기업가치 제고(Value-up)' 계획을 통해 향후 3년간 당기순이익의 50% 이상을 주주환원 재원으로 활용하겠다고 발표한 바 있다. 밸류업 계획 이행의 일환으로 지난달 5일에는 약 20억원 규모의 자사주(약 36만주) 매입을 완료했다. 이번 현금배당과 자사주 취득분을 합산하면 당초 제시한 주주환원율 목표치를 상회하게 된다.

nylee54@newspim.com