경기도교육청, 건강·체력 통합 '건강증진학교' 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 24일 학생 저체력과 비만 문제 해결을 위해 건강증진학교를 168교에서 176교로 확대한다고 밝혔다.
- 올해는 건강증진·체력증진·체형관리 3개 영역을 통합하고 AI 기반 맞춤형 관리 시스템을 도입해 운영한다.
- 학생자치회 중심 활동 강화와 학교·가정·지역사회 연계로 촘촘한 건강 안전망을 구축할 계획이다.
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AI 및 데이터 기반 맞춤형 프로그램 도입으로 학생 자기 주도적 건강관리 지원
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 학생들의 저체력 문제를 해결하고 비만율을 낮추기 위해 건강과 체력을 통합적으로 관리하는 '건강증진학교'를 확대 운영한다.
도교육청은 학교를 중심으로 학생의 건강 상태를 정밀 진단하고, 교육과정과 연계한 맞춤형 프로그램을 제공하는 '건강증진학교'를 지난해 168교에서 올해 176교로 늘려 운영한다고 24일 밝혔다.
도교육청은 지난해 건강증진학교 운영을 통해 저체력 학생 감소와 비만율 개선, 올바른 생활 습관 형성 등 건강지표 전반에서 유의미한 성과를 거둔 바 있다.
올해는 이러한 성과를 이어가기 위해 ▲건강증진 ▲체력증진 ▲건강한 체형관리 등 3개 영역을 통합해 운영한다. 특히 체육과 보건 교육을 유기적으로 연계하고, 데이터 분석 및 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 관리 시스템을 도입해 학생들이 실질적인 건강 행동 변화를 일으킬 수 있도록 돕는다.
학생들이 스스로 건강을 관리할 수 있는 역량을 키우기 위한 방안도 마련됐다. 학생자치회와 동아리 중심의 활동을 강화해 자기 주도적 건강관리 문화를 확산시키고, 학교와 가정, 지역사회가 함께하는 '건강 생태계'를 구축해 촘촘한 건강 안전망을 혁신해 나갈 계획이다.
또한, 도교육청은 워크숍과 권역별 연수, 중앙지원단의 전문적인 지도·조언 활동을 통해 학교 현장의 운영 역량을 지속적으로 높여갈 방침이다.
경기도교육청 관계자는 "건강증진학교를 통해 학생들의 건강과 체력을 통합적으로 지원함으로써 모든 학생이 건강하게 성장할 수 있는 기반을 만들 것"이라며 "앞으로도 데이터 기반의 맞춤형 건강관리 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
beignn@newspim.com