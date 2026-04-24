익산시 '청년창업 지원' 본격화…유망 창업팀 25곳 육성

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 24일 유망 청년창업팀 25곳을 선정했다.
- 위드로컬 10팀과 TIPS 연계 15팀에 5월부터 3000만원 자금을 지원한다.
- 교육·멘토링·투자 연계로 청년창업 거점도시를 조성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
투자유치·TIPS 연계 기반 창업거점도시 조성 가속화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년창업 생태계 활성화를 위해 유망 창업팀 25곳을 선정하고 자금과 교육, 투자 연계 지원에 나선다. 청년창업 거점도시 조성에도 속도가 붙을 전망이다.
익산시는 '익산형 위드로컬 청년창업 지원사업' 10팀과 '익산형 청년창업 액셀러레이팅 지원사업(TIPS 연계형)' 15팀 등 총 25개 팀을 최종 선정했다고 24일 밝혔다.
이번 사업은 전국 단위 공개 모집으로 진행됐으며 위드로컬 사업은 7대 1, 액셀러레이팅 사업은 3.5대 1 경쟁률을 기록하는 등 높은 관심을 모았다.
타 지역 선정자는 3개월 이내 사업장과 거주지를 익산으로 이전하도록 해 인구 유입 효과도 기대된다.
위드로컬 사업은 지역 자원과 문화·산업 특성을 활용한 창업 아이템 사업화에 초점을 맞췄고, 액셀러레이팅 사업은 기술 고도화와 시제품 제작 지원을 통해 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 프로그램 도전을 지원한다.
선정된 25개 팀에는 오는 5월부터 12월까지 팀당 평균 3000만 원 규모 사업화 자금이 지원되며 평가 결과에 따라 차등 지급된다.
시는 이와 함께 '익산형 로컬 창업 스쿨'을 운영해 창업 역량 교육과 마케팅·유통 교육, 투자유치 전략 교육, 전담 멘토링 등을 단계별로 지원할 계획이다. 연말에는 투자자와 기업이 함께하는 성과발표회도 마련된다.
특히 우수 기업에는 투자유치 연계와 팁스 추천 기회도 제공해 후속 성장 기반 마련에 힘을 보탤 방침이다.
익산시 관계자는 "청년창업팀이 익산에 뿌리내리고 실질적 성과를 낼 수 있도록 자금과 교육, 네트워크 지원을 아끼지 않겠다"며 "청년창업 거점도시 조성을 위한 지원 규모도 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com