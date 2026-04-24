천호성 전북교육감 예비후보 "그룹홈 보호아동 통합 교육지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 예비후보가 24일 그룹홈 관계자들과 간담회를 가졌다.
- 보호아동 학습·정서·자립 통합 지원체계 구축 필요성을 강조했다.
- 낙인 없는 조용한 지원 시스템 마련으로 사각지대 해소를 제안했다.
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사각지대 해소 중심 보편적 교육복지 지원 확대 공론화
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 예비후보가 아동 공동생활가정(그룹홈) 보호아동에 대한 학습·정서·자립을 아우르는 통합 지원체계 구축 필요성을 강조했다. 교육복지 사각지대 해소를 위한 정책 논의에도 속도가 붙을 전망이다.
천호성 예비후보는 전북아동청소년그룹홈협의회 관계자들과 간담회를 갖고 보호아동 교육지원 강화를 위한 현장 의견을 청취했다고 24일 밝혔다.
간담회에서는 도내 40여 개 아동 공동생활가정 운영 과정에서 나타나는 교육지원 한계와 개선 방안이 집중 논의됐다. 참석자들은 보호를 넘어 학습과 정서, 자립까지 포괄하는 통합 지원체계 구축 필요성에 공감했다.
특히 학습결손과 정서불안, 경제적 어려움이 복합적으로 나타나는 현실에서 기존 학교 중심 또는 신청 중심 지원 방식으로는 실질적 지원에 한계가 있다는 의견이 제기됐다.
선별 지원 방식이 낙인을 유발해 지원 기피와 사각지대를 확대할 수 있다는 점도 논의됐다.
이에 협의회는 성장지원형 통합 장학금 확대와 체험학습비 지원, 교외학습 지원, 맞춤형 학습 및 보호자 연계 시스템, 장기형 정서지원 체계 등을 포함한 통합형 교육지원체계 구축 방안을 제안했다.
특히 교육청과 지자체 데이터 연계를 통한 '낙인 없는 조용한 지원 시스템' 구축도 핵심 과제로 제시됐다. 별도 신청 절차 없이 자연스럽게 지원이 이뤄지는 구조를 마련해 보호아동 지원 사각지대를 줄이자는 취지다.
천호성 예비후보는 "현장 의견을 바탕으로 차별 없는 보편적 교육환경 조성을 위한 정책을 면밀히 검토하고 예산과 제도 개선을 통해 실질적 변화로 이어지도록 적극 반영하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com