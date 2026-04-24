안산 스타트업 청년창업 경진대회 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 24일 2026 안산 스타트업 청년창업 경진대회 참가자를 내달 13일까지 모집한다.
- 대상은 1986년생 이후 청년 창업가로 4차 산업 융합 분야 아이디어를 공모한다.
- 수상자 15팀에게 2억9000만원 규모 사업화 자금과 시상금을 차등 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 창의적인 아이디어를 보유한 청년 창업가를 발굴하기 위해 내달 13일까지 '2026 안산 스타트업 청년창업 경진대회' 참가자를 모집한다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 대회는 'ANSAN START UP' 통합 브랜드 아래 추진되는 대표 청년창업 프로그램으로, 청년 창업가들의 아이디어를 실질적인 창업으로 연결하기 위해 마련됐다.
이번 경진대회는 기존 대회 형식을 확장해 '청년창업페스티벌'과 연계해 개최된다. 참가 대상은 1986년 4월 22일 이후 출생한 청년 창업가로, 공고일 기준 창업 3년 미만 기업을 운영 중이거나 창업을 준비 중인 개인 또는 팀이다.
모집 분야는 ▲IoT ▲클라우드 ▲빅데이터 ▲AI ▲모바일 ▲로봇 ▲ICT ▲블록체인 ▲AR ▲3D프린팅 ▲디지털플랫폼 ▲소셜미디어 기반 기술 창업 등 4차 산업 융합 관련 전 분야다.
서류 심사를 거쳐 선정된 참가자는 5월 16일부터 6월 14일까지 창업 역량 강화 교육을 이수하게 된다. 이어 6월 17일부터 19일까지 사전 선발 평가를 진행하고, 6월 24일부터 7월 24일까지 사업계획 수립과 IR 컨설팅을 지원한다. 이후 7월 25일 본선 경진대회를 열어 최종 수상자 15개 팀을 선정할 예정이다.
이번 대회는 총 2억 9000만 원 규모의 재원이 투입되며, 수상 결과에 따라 사업화 자금과 시상금을 차등 지원한다. 특히 대상 수상팀에는 최대 4700만 원 상당의 사업화 자금과 시상금이 지원된다.
박진우 청년정책관은 "청년창업페스티벌과 연계한 이번 경진대회가 청년 창업가들에게 도전과 성장의 발판이 되길 바란다"며 "청년들의 창의적인 아이디어가 실제 창업과 산업 성장으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com