군포시, 어린이날 맞아 '와글와글 팡팡 놀이터' 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 24일 5월 5일 어린이날 기념행사를 군포시민체육광장에서 개최한다.
- 와글와글 팡팡 놀이터 주제로 18개 체험부스와 8종 상시 체험존을 운영한다.
- 난타 벌룬쇼 마임쇼 등 공연도 진행해 가족 추억을 선사한다.
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[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 제104회 어린이날을 맞아 오는 5월 5일 오전 10시부터 오후 4시까지 군포시민체육광장에서 '와글와글 팡팡 놀이터'를 주제로 어린이날 기념행사를 개최한다고 24일 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 어린이들이 마음껏 뛰놀고 다양한 체험을 즐길 수 있도록 놀이와 문화, 체험 프로그램이 결합된 참여형 축제로 마련됐다.
행사장에는 총 18개의 체험부스가 운영되며, 어린이들이 자유롭게 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 제공된다. 또한 에어스포츠, 월드스포츠, 빅보드게임 등 총 8종의 상시 체험존을 운영해 풍성한 즐길거리를 선보일 예정이다.
이와 함께 난타, 벌룬쇼, 마임쇼 등 어린이 눈높이에 맞춘 전문 공연 프로그램도 진행되어 행사장의 흥을 더할 계획이다.
군포시 관계자는 "이번 어린이날 행사가 아이들에게는 즐거운 추억을, 가족들에게는 소중한 시간을 선사하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 아동이 행복한 도시 조성을 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com