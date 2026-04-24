고창 운곡람사르습지 '오베이골 장터' 개장…생태관광 거점 활성화

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군이 운곡람사르습지와 연계한 주민 참여형 마을장터를 24일 개장했다.
- 오베이골 마을장터는 11월까지 매주 금요일 운영되며 지역 가공식품과 제철 농산물을 판매한다.
- 리사이클 마켓과 환경 프로그램 체험 부스 등을 통해 지속 가능한 생태관광을 추진한다.
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체험 프로그램 확대 통한 지속가능 생태관광 기반 강화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 운곡람사르습지와 연계한 주민 참여형 마을장터를 개장하며 생태관광 활성화와 지역경제 지원에 나섰다.
고창군은 고창군생태관광주민사회적협동조합과 함께 운곡람사르습지 홍보와 주민 소득 증대를 위한 '오베이골 마을장터'를 24일 개장했다고 밝혔다.
오베이골 마을장터는 생태관광지역 지정·육성사업의 일환으로 오는 11월까지 운영되며, 8월을 제외하고 매주 금요일 오전 10시부터 오후 4시까지 고인돌박물관 앞에서 열린다.
장터에서는 식혜와 오란다, 떡, 복분자 주스 등 주민 가공식품과 수박, 고들빼기 등 제철 농산물, 유리공방 제품과 수공예품 등 업사이클링 상품을 선보인다. 송암마을 오베이골 농원의 김치와 용계마을 쑥떡 인절미, 식혜 등은 대표 인기 품목으로 꼽힌다.
판매 장터와 함께 리사이클 마켓, 환경 프로그램 체험 부스, 중고물품 나눔장터 등 체험형 프로그램도 운영해 지속 가능한 생태관광 의미를 더했다.
고창군은 안전하고 위생적인 장터 운영을 위해 참여자를 대상으로 사전 안전·서비스 교육을 실시하고 위생 교육과 보건 관리 점검도 마쳤다.
나윤옥 고창군 세계유산과장은 "오베이골 장터가 운곡람사르습지 생태 자원과 지역 문화자원을 잇는 생태·문화 장터로 자리매김하길 기대한다"며 "관광객들이 고창의 건강한 먹거리와 지역의 정을 함께 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
고창군은 이번 장터 운영을 통해 생태관광 경쟁력을 높이고 주민 참여형 지역상생 모델 확산에도 힘을 쏟을 계획이다.
gojongwin@newspim.com