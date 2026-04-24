首尔西村成潮流街区 韩屋与时尚吸引年轻人打卡

纽斯频通讯社首尔4月24日电 位于韩国首尔钟路区的西村地区近年来人气持续上升，凭借传统韩屋街巷风貌与现代时尚业态融合，正成为首尔年轻消费者和外国游客关注的新兴热门街区。

【插图=AI生成】

西村地处景福宫西侧，是首尔保存较完整的传统居住区之一，长期以来以韩餐馆、咖啡馆、手工作坊等小型商业形态闻名。近期，随着多家时尚品牌及特色零售门店进驻，该区域商业结构正在发生明显变化。

过去一年间，西村核心商圈新增多家服饰、杂货及潮流品牌门店，一些韩国本土品牌在保留韩屋建筑特色基础上开设旗舰店，吸引大量年轻消费者前来购物和拍照打卡。部分国际运动品牌也通过快闪店形式进入当地市场。

业内认为，西村的吸引力在于其兼具传统文化氛围与现代消费体验。传统韩屋建筑、狭窄街巷与设计感门店形成鲜明对比，满足年轻群体对"个性化空间"和"社交媒体传播场景"的消费需求。

随着人气提升，西村在社交平台热度快速上升。以"西村"为关键词的短视频和旅游攻略内容持续增加，进一步带动游客到访。当地机构举办的文化与商业联动活动，也吸引数万名访客参与。

分析指出，近年来韩国城市消费趋势正从大型商场向具有文化特色和社区氛围的街区延伸，西村走红正是这一趋势的体现。

与此同时，也有声音呼吁在商业开发过程中保持街区原有特色，避免因租金上涨和资本过度集中导致"绅士化"问题，以实现传统社区保护与商业活力之间的平衡。

西村目前已成为继林荫道、圣水洞之后，首尔又一备受关注的城市消费新地标。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社