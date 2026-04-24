제천시 선거구, 광역 3곳·기초 6곳 체계로 개편

AI 핵심 요약beta
- 충북 제천시 도의원 정수가 기존 2명에서 3명으로 늘어나고 선거구도 3개로 재편됐다.
- 시의원 정수도 13명에서 14명으로 증가하며 선거구는 5곳에서 6곳으로 확대됐다.
- 지역 정치권은 대표성 강화를 기대하면서도 경쟁 심화와 유권자 혼선을 우려하고 있다.
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대표성 강화 vs 선거 경쟁 심화, '기대·우려' 교차
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 충북 제천시 도의원 및 시의원 선거구가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전면 개편된다.
의원 정수도 확대되면서 지역 정치권의 관심이 집중되고 있다.
충북도 시·군의원 선거구획정위원회는 지난 23일 제6차 회의를 열고 선거구 획정안을 의결했다.
이번 개정에 따라 제천시 도의원 정수는 기존 2명에서 3명으로 1명 늘었고, 선거구도 3개로 재편됐다.
새롭게 확정된 도의원 선거구는 ▲1선거구(봉양읍·백운면·송학면·용두동·영서동) ▲2선거구(의림지동·청전동·교동·중앙동) ▲3선거구(화산동·남현동·신백동·금성면·청풍면·수산면·덕산면·한수면)로 나뉜다.
기초의원도 확대됐다.
제천시의원 정수는 13명에서 14명으로 증가했으며, 선거구 역시 기존 5곳에서 6곳으로 늘어났다.
개편된 시의원 선거구는 ▲가(봉양읍·백운면·송학면) ▲나(청전동·의림지동) ▲다(용두동·영서동) ▲라(화산동·금성면·청풍면·수산면·덕산면·한수면) ▲마(신백동·남현동) ▲바(교동·중앙동)로 구성됐다.
충북도는 '충북 시·군의회의원 정수 등에 관한 조례' 개정안을 입법예고할 예정이며 도의회는 오는 28일 원포인트 임시회를 열어 해당 조례안을 처리할 계획이다.
조례 개정이 완료되면 다음 달 11일까지 선거구 공고가 이뤄지고 14일부터 후보자 등록 등 법정 선거 절차가 진행될 전망이다.
이번 선거구 개편을 두고 지역 정치권에서는 기대와 우려가 엇갈린다.
한 지역 정가 관계자는 "도의원 증원으로 지역 대표성이 강화되고 다양한 지역 목소리를 반영할 기반이 마련됐다"고 평가했다.
반면 다른 관계자는 "선거구가 세분화되면서 후보 간 경쟁이 더욱 치열해질 것"이라며 "특히 신설 선거구를 중심으로 정치 지형 변화가 불가피하다"고 전망했다.
또 다른 지역 인사는 "일부 지역은 생활권이 다른 곳과 묶이거나 분리되면서 유권자 혼선이 우려된다"며 "향후 충분한 안내와 홍보가 필요하다"고 지적했다.
choys2299@newspim.com